Обіцяли автівки й дрони для ЗСУ: в Україні спіймали шахраїв, які привласнили 20 мільйонів

В Україні викрили злочинну групу, яка наживалася на війні. Зловмисники, жертвами яких стали військові та волонтери, привласнили понад 20 мільйонів гривень.

Зловмисники в інтернеті пропонували доставку автомобілів з-за кордону та продаж квадрокоптерів для потреб ЗСУ. Фігуранти використовували відомі торгові майданчики для розміщення оголошень.

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Правоохоронці викрили чотирьох членів злочинної групи

В основному їхніми клієнтами були військові та волонтери. Отримавши передплату за "замовлення", яке начебто мало доставлятися з-за кордону, зловмисники зникали й не виходили на зв'язок, оскільки не планували виконувати взяті на себе зобов'язання.

У такий спосіб вони привласнили гроші волонтерів та військовослужбовців. Українські правоохоронці встановили членів злочинної групи, серед яких – організатор та троє спільників.

За попередньою інформацією, шахраї ошукали людей на понад 20 мільйонів гривень.

Правоохоронці провели 22 обшуки на території Одеської, Харківської, Хмельницької, Дніпропетровської та Черкаської областей за місцями реєстрації та проживання фігурантів.

Під час обшуків вилучено 43 мобільних телефони, SIM-карти, 5 ноутбуків, 87 банківських карток і готівку.

Організатору схеми та трьом його спільникам оголошено про підозру у шахрайстві. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Водночас правоохоронці проводять оперативні та слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до злочинної діяльності, та перевіряють причетність фігурантів до інших аналогічних злочинів.

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