Через це організатору схеми оголосили підозру. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Зверніть увагу СБУ викрила шахраїв, які від імені влади "збирали гроші для ЗСУ"

Як подружжя привласнило понад мільйон гривень

Як стало відомо, подружжя з Миколаївщини використовувало відеозвернення публічного діяча, а також відео різноманітних підрозділів ЗСУ.

До записів щодо оголошення зборів грошей на потреби ЗСУ або на лікування поранених захисників організатор схеми додавав текст, де вказував номери банківських карток.

Таким чином, зловмисники отримували благодійні пожертви, які витрачали на власні потреби. Вони встигли отримати перекази від понад 2 тисяч українців на загальну суму більше мільйона гривень.



Шахраї використовували відеозвернення публічного діяча / фото кіберполіції

Що загрожує шахраям

Правоохоронці затримали організатора шахрайської схеми. Наразі відкрили кримінальне провадження за статтею про шахрайство. Чоловікові повідомили про підозру і вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Аферисту може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

Зазначимо, що після проведення слідства також буде засуджено дружину зловмисника, яка разом з ним обдурювала українців.

Як правоохоронці затримали подружжя: дивіться відео

Псевдоволонтер привласнював кошти для ЗСУ

Нагадаємо, що у Калуші чоловік вирішив нажитися на небайдужих українцях та обманом видурив у них велику суму коштів. Однак правоохоронці взяли його під варту.

Так, "волонтеру" Віталію Хемичу вдалося отримати понад 1 мільйон гривень благодійних внесків для підтримки ЗСУ. За обман чоловіка взяли під варту з можливістю внесення застави.

Згодом суд обрав запобіжний захід Віталію Хемичу у вигляді тримання під вартою. Проте чоловік може внести заставу у розмірі 198 480 гривень.