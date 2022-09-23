Так, "волонтеру" Віталію Хемичу вдалося отримати понад 1 мільйон гривень благодійних внесків для підтримки ЗСУ. За обман чоловіка взяли під варту з можливістю внесення застави.

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Що відомо про псевдоволонтера

Підозрюваний з травня по серпень 2022 року через соціальну мережу збирав кошти для допомоги Збройним силам України та особам, які потребують допомоги у зв’язку з військовою агресією росії проти України. Для цього він вдавав з себе волонтера.

Нібито збираючи на ЗСУ, він просив відправляти пожертви на особисті банківські рахунки. Небайдужих в Україні багато, тому назбирати йому вдалося аж 1 мільйон 171 тисячу гривень. Усі ці кошти він вирішив потратити на себе. Якщо точніше – на азартні ігри. Як з'ясувалося, шахрай вже не перший рік хворіє на ігроманію.

Коли про шахрайство стало відомо, Віталій Хемич записав відеозвернення на своїй Інстаграм-сторінці. Він просить вибачення в кожного, хто перекидав йому гроші, та зізнався, що близько 6 років хворіє на ігроманію.

"Волонтера" взяли під варту

Проте одними вибаченнями йому обійтися не вдалося. За незаконне використання благодійних пожертв під час воєнного стану чоловіка 19 вересня затримали, а 23 вересня – засудили.

Калуський суд погодився з клопотанням прокурора та обрав запобіжний захід Віталію Хемичу у вигляді тримання під вартою. Проте чоловік може внести заставу у розмірі 198 480 гривень.

Зверніть увагу! Незаконне використання благодійних пожертв може каратися штрафом від 2 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправними роботами на термін до 2 років чи обмеженням волі до 4 років.

Затримання псевдоволонтерів в Україні

На жаль, випадки наживи на благочинності не поодинокі. Так, на Тернопільщині затримали шахраїв, які придбали за пожертвувані гроші два авто для себе вартістю 2 мільйони гривень та інші цінні речі.

Фейковий благодійний фонд допомоги діяв і на Сумщині. Його організував 37-річний депутат однієї з міських рад. Ошукати вдалося близько 6 000 осіб, які пожертвували понад 9 мільйонів гривень.

Однак є шахраї, які не беруть кошти на благочинність, а приймають гуманітарку для продажі. Так, СБУ вдалося викрити злочинців, які організували з-за кордону схему продажу "гуманітарки" на 60 мільйонів гривень.

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