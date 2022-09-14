Організатором злочинної схеми виявився 37-річний депутат однієї з міських рад на Сумщині. Він створив два кол-центри в Києві та Дніпрі та найняв співробітників – менеджерів і операторів, які працювали в офісах.

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Зловмисники телефонували бізнесменам, просили допомогти у придбанні конкретних товарів для військових і надавали реквізити благодійної організації. А вже отримані гроші пересилали на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців і розподіляли між собою.

Як виявилось, у такий спосіб їм вдалося зібрати майже 9 мільйонів гривень та ошукати близько 6 000 осіб. Аби приховати свою злочинну діяльність, злочинці пів відсотка від зібраної суми перераховували на ЗСУ і регулярно звітували про свою псевдоблагодійність перед тими, хто надсилав їм гроші.



Поліція викрила зловмисників / фото Нацполіція України

Для переконливості навіть записували відеоролики про те, яку допомогу вони начебто надавали військовим. Насправді ж лише пів відсотка від цієї суми вони перераховували для потреб ЗСУ, а решту грошей розподіляли між собою.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, носії інформації, банківські картки, мобільні термінали, документи, записи ошуканих осіб і тих, кого планували обдурити.



Депутат та його спільники наживалися на людях / фото Нацполіція України



Зловмисникам тепер загрожує позбавлення волі / фото Нацполіція України

Що загрожує зловмисникам

Організатора схеми та сім його спільників затримали. Їм оголосили підозри у створенні злочинної організації та шахрайстві. За такі дії їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

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Службі безпеки Україні вдалося викрити зловмисників, які вирішили наживатися на волонтерах та ЗСУ. Їм вдалося організувати злочинну схему на десятки мільйонів гривень.

Як вдалося з'ясувати правоохоронцям, група молодиків з Дніпропетровської області після повномасштабного вторгнення російських окупантів змогла втекти з України. Зловмисникам це вдалося завдяки підробленим документам.

Опинившись за кордоном, чоловіки дуже швидко відкрили власний "бізнес": вони скуповували військову амуніцію та інші товари для потреб ЗСУ, та продавали українцям, як мінімум втричі "накручуючи" їхню вартість.

За час повномасштабної війни чоловікам вдалося продати товарів на суму в понад 60 мільйонів гривень. Зловмисники не хотіли сплачувати митні платежі, тому завозили товари, оформляючи їх як благодійну допомогу. Це їм вдавалося здійснювати завдяки підробним документам від імені доброчинних організацій. Загалом вони уникнули сплати податків на суму у 20 мільйонів гривень.

Одному з учасників злочинної схеми вже оголосили про підозру. Наразі проводиться робота щодо передачі арештованого майна для відважних воїнів ЗСУ. Йдеться про каски, бронежилети, наколінники, тепловізори, оптичні приціли, БПЛА.

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