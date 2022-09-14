Организатором преступной схемы оказался 37-летний депутат одного из городских советов Сумской области. Он создал два колл-центра в Киеве и Днепре и нанял сотрудников – менеджеров и операторов, работавших в офисах.

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Злоумышленники звонили по телефону бизнесменам, просили помочь в приобретении конкретных товаров для военных и предоставляли реквизиты благотворительной организации. А полученные деньги пересылали на счета подконтрольных физических лиц-предпринимателей и распределяли между собой.

Как оказалось, таким образом им удалось собрать около 9 миллионов гривен и обмануть около 6 000 человек. Чтобы скрыть свою преступную деятельность, преступники полпроцента от собранной суммы перечисляли на ВСУ и регулярно отчитывались о своей псевдоблаготворительности перед теми, кто присылал им деньги.



Полиция разоблачила злоумышленников / фото Нацполиция Украины

Для убедительности даже записывали видеоролики о том, какую помощь они якобы оказывали военным. На самом же деле только полпроцента от этой суммы они перечисляли для нужд ВСУ, а остальные деньги распределяли между собой.

В ходе обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, носители информации, банковские карты, мобильные терминалы, документы, записи обманутых лиц и тех, кого планировали обмануть.



Депутат и его подельники наживались на людях / фото Нацполиция Украины



Злоумышленникам теперь грозит лишение свободы / фото Нацполиция Украины

Что грозит злоумышленникам

Организатора схемы и семь его подельников задержали. Им объявили подозрения в разработке преступной организации и мошенничестве. За такие действия им грозит до 12 лет лишения свободы.

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СБУ разоблачила мошенников, организовавших схему продажи "гуманитарки" на 60 миллионов

Службе безопасности Украине удалось разоблачить злоумышленников, решивших наживаться на волонтерах и ВСУ. Им удалось организовать преступную схему на десятки миллионов гривен.

Как удалось выяснить стражам порядка, группа молодых людей из Днепропетровской области после полномасштабного вторжения российских оккупантов смогла бежать из Украины. Злоумышленникам это удалось благодаря поддельным документам.

Оказавшись за границей, мужчины очень быстро открыли собственный "бизнес": они скупали военную амуницию и другие товары для нужд ВСУ и продавали украинцам, как минимум втрое "накручивая" их стоимость.

За время полномасштабной войны мужчинам удалось продать товаров на сумму более 60 миллионов гривен. Злоумышленники не хотели платить таможенные платежи, потому завозили товары, оформляя их как благотворительную помощь. Это им удавалось осуществлять благодаря поддельным документам от имени благотворительных организаций. В общей сложности они избежали уплаты налогов на сумму в 20 миллионов гривен.

Одному из участников преступной схемы уже объявили о подозрении. В настоящее время проводится работа по передаче арестованного имущества для отважных воинов ВСУ. Речь идет о касках, бронежилетах, наколенниках, тепловизорах, оптических прицелах, БпЛА.

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