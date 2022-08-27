Калуський "волонтер" видурював у військових гроші

Зокрема, щоб допомогти українським військовим, тисячі людей долучаються до різних зборів, у результаті яких волонтери купують автівки чи зброю для військових. Втім, на жаль, існують й псевдоволонтери, які "кидають" на гроші.

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Одна із таких осіб – калуський "волонтер" Віталій Хемич. Він взяв у військових кошти, щоб придбати дрон, проте ні дрона, ні коштів захисники так і не отримали. Як з'ясувалося згодом, шахрай вже не перший рік хворіє на ігроманію.

Хемич Віталій Ігорьович вирішив нажитись на військових на суму в 140 000 гривень. Історія почалась із того, що ми назбирали на авто та дрон. І почали шукати, як швидко все придбати, і з'явився Віталік, який почав розповідати та скидати відео, що в нього все є і що він це все нам може доставити на передову за 3 / 5 днів. Нам якраз цей час і підходив,

– написав військовий Дмитро Грищенко.

Він також підкреслив, що вони довірилися псевдоволонтеру, оскільки той має спільних друзів із ними. За словами Дмитра, "волонтер" взяв кошти і розповідав, що ось-ось вже приїде і все привезе, але військові прочекали 20 днів і в результаті не отримали нічого.

Вони просять допомогти знайти цього волонтера, адже "людина, яка вирішила нажитись на тих, хто його ж*пу захищає від росіян, має бути покарана".



Один із фрагментів діалогу з псевдоволонтером / Фото з фейсбуку Дмитра Грищенка

Після цієї публікації у мережі з'явилися вже десятки дописів і коментарів від інших людей, зокрема і військових, про те, що "волонтер" теж у них брав гроші та не допомагав. Загальна сума махінацій може сягнути кілька мільйонів гривень.

Псевдоволонтер попросив вибачення

Згодом Віталій Хемич записав відеозвернення на своїй Інстаграм-сторінці. У відео він просить вибачення в кожного, хто перекидав йому кошти. Він також зізнався, що близько 6 років хворіє на ігроманію. Тож, ймовірно, усі кошти програв.

Прошу вибачення в кожного. Я не розумію, чому так відбувається. Я буду просити своїх батьків та брата помогти мені в цій ситуації, щоб повернути кожному кошти. Простіть, будь ласка, я виніс урок і розумію наслідки,

– каже він.

Наразі стало відомо, що перші потерпілі вже звернулися в поліцію із заявами про шахрайство.