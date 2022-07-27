Шахраї збирали гроші начебто на ЗСУ на початку війни. До злочину також причетна дружина одного з псевдоволонтерів.

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Накупили авто та коштовності

Розслідуванням встановлено, що на початку війни обвинувачені за зібрані на підтримку Збройних Сил України добровільні пожертви придбали для власного використання автомобілі Range Rover та Audi Q5,

– мовиться в повідомленні.

Відомо, що зловмисники купили не лише дорогі автівки, а й інші цінні речі. Серед них є мобільні телефони, ювелірні вироби та інше. Загальна сума привласненого складає близько 2 мільйонів гривень.



Гроші, що привласнили собі шахраї / Фото Офісу генпрокурора

Що загрожує псевдоволонтерам

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі поліції. Зараз співробітники Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох шахраїв: двох псевдоволонтерів та дружини одного з них.

Їм оголосили статтю за фактом "використання благодійних пожертв для особистого збагачення під час воєнного стану".

За це їм може загрожувати ув'язнення на 5 – 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 3 років та з конфіскацією майна.



Псевдоволонтерів уже затримали / Фото Офісу генпрокурора

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