П'яний прихильник "русского міра" влаштував ДТП у Києві

Інцидент трапився 19 липня на проспекті Леся Курбаса в столиці України. Автомобіль Dacia здійснив зіткнення з автомобілем Mercedes та поїхав з місця події. Охоронці порядку стали очевидцями події, їм вдалося затримати втікача та оформили адміністративні матеріали.

Читайте також У Києві авто на швидкості влетіло в бетонний блок: в салоні перебувала сім'я

Зупинивши втікача, поліцейські одразу помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння – на вимогу пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння водій відмовився.

За допомогою інформаційних баз патрульні дізналися, що громадянин вже притягався до адміністративної відповідальності за водіння у нетверезому стані й був позбавлений судом права керування,

– йдеться у повідомленні.

На 45-річного кермувальника інспектори склали відповідні адмінпротоколи.

Крім того, як повідомили у поліції, під час оформлення документів затриманий активно проявляв підтримку окупаційних дій російського ворога та стверджував, що після захоплення всієї території України московити наведуть лад. Тож патрульні доставили його до Святошинського управління поліції та передали співробітникам СБУ для перевірки.

Може вас зацікавити – СБУ викрила надважливу агентку спецслужб путіна: дивіться відео