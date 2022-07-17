Відповідну інформацію повідомили у телеграм-каналі. Трагедія трапилась пізно ввечері 16 липня.

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У Києві в аварію потрапила ціла сім'я

Автомобіль влетів у бетонний блок під час з'їзду з Дарницького мосту. Попередньо відомо, що він рухався дуже швидко.

В авто перебувала сім'я із трьох осіб. На щастя, всі живі, але у тяжкому стані,

– мовиться у повідомленні.

На опублікованому відео, яке зняли очевидці, видно чоловіка. Він, ймовірно, без свідомості лежить на асфальті. У нього відкрита травма голови.

"У Києві є нова проблема – авто носяться піз**ц, аби встигнути до 23:00, щоб їм не впаяли штраф", – мовиться у повідомленні.

Тому в телеграм-каналі нагадали людям, що краще заплатити штраф, ніж розбитись у аварії.

На Буковині розбилась ціла родина

Ціла родина загинула 16 липня неподалік міста Хотин, що на Буковині. Аварія трапилась на дорозі Житомир – Чернівці біля урочища "Чотири Корчми".

За даними поліції, попередньо відомо, що 79-річний львів'янин за кермом Ford Focus зіткнувся з 19-річним водієм Škoda Favorit з села Рухотин, що на Буковині.

Внаслідок аварії загинули пасажири автомобіля Škoda Favorit – жителі села Клішківці: 44-річний чоловік, 40-річна жінка, 17-річна дівчина та 21-річний хлопець,

– повідомила Чернівецька поліція.

Водіїв автомобілів госпіталізували. Про їхні травми наразі нічого не відомо.

Видання "Хотинські вісті" повідомило, що загиблий 44-річний чоловік – військовослужбовець, який на декілька днів повернувся з фронту. Родина їхала проводжати його на війну.



На Буковині в аварії загинув військовослужбовець з родиною / Фото "Хотинських вістей"

Поліція відкрила справу за фактом порушення безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Зверніть увагу! Громада Клішківців просить допомогти родичам загиблих поховати родину. Вони організували збір грошей на номер карти "Приватбанку" брата загиблого військовослужбовця Віктора Коростюка – 4149439014951747.

Редакція 24 каналу щиро співчуває родині загиблих у аварії.

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