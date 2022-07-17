Відповідну інформацію повідомили у телеграм-каналі. Трагедія трапилась пізно ввечері 16 липня.
Читайте також Проводжали на передову: у жахливій ДТП на Буковині загинув військовий з родиною
У Києві в аварію потрапила ціла сім'я
Автомобіль влетів у бетонний блок під час з'їзду з Дарницького мосту. Попередньо відомо, що він рухався дуже швидко.
В авто перебувала сім'я із трьох осіб. На щастя, всі живі, але у тяжкому стані,
– мовиться у повідомленні.
На опублікованому відео, яке зняли очевидці, видно чоловіка. Він, ймовірно, без свідомості лежить на асфальті. У нього відкрита травма голови.
"У Києві є нова проблема – авто носяться піз**ц, аби встигнути до 23:00, щоб їм не впаяли штраф", – мовиться у повідомленні.
Тому в телеграм-каналі нагадали людям, що краще заплатити штраф, ніж розбитись у аварії.
На Буковині розбилась ціла родина
Ціла родина загинула 16 липня неподалік міста Хотин, що на Буковині. Аварія трапилась на дорозі Житомир – Чернівці біля урочища "Чотири Корчми".
За даними поліції, попередньо відомо, що 79-річний львів'янин за кермом Ford Focus зіткнувся з 19-річним водієм Škoda Favorit з села Рухотин, що на Буковині.
Внаслідок аварії загинули пасажири автомобіля Škoda Favorit – жителі села Клішківці: 44-річний чоловік, 40-річна жінка, 17-річна дівчина та 21-річний хлопець,
– повідомила Чернівецька поліція.
Водіїв автомобілів госпіталізували. Про їхні травми наразі нічого не відомо.
Видання "Хотинські вісті" повідомило, що загиблий 44-річний чоловік – військовослужбовець, який на декілька днів повернувся з фронту. Родина їхала проводжати його на війну.
На Буковині в аварії загинув військовослужбовець з родиною / Фото "Хотинських вістей"
Поліція відкрила справу за фактом порушення безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Редакція 24 каналу щиро співчуває родині загиблих у аварії.
До теми – у смертельній аварії на Рівненщині загинули 26 людей: відео