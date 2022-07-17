Відповідну інформацію повідомили у телеграм-каналі. Трагедія трапилась пізно ввечері 16 липня.

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У Києві в аварію потрапила ціла сім'я

Автомобіль влетів у бетонний блок під час з'їзду з Дарницького мосту. Попередньо відомо, що він рухався дуже швидко.

В авто перебувала сім'я із трьох осіб. На щастя, всі живі, але у тяжкому стані,
– мовиться у повідомленні.

На опублікованому відео, яке зняли очевидці, видно чоловіка. Він, ймовірно, без свідомості лежить на асфальті. У нього відкрита травма голови.

"У Києві є нова проблема – авто носяться піз**ц, аби встигнути до 23:00, щоб їм не впаяли штраф", – мовиться у повідомленні.

Тому в телеграм-каналі нагадали людям, що краще заплатити штраф, ніж розбитись у аварії.

На Буковині розбилась ціла родина

Ціла родина загинула 16 липня неподалік міста Хотин, що на Буковині. Аварія трапилась на дорозі Житомир – Чернівці біля урочища "Чотири Корчми".

За даними поліції, попередньо відомо, що 79-річний львів'янин за кермом Ford Focus зіткнувся з 19-річним водієм Škoda Favorit з села Рухотин, що на Буковині.

Внаслідок аварії загинули пасажири автомобіля Škoda Favorit – жителі села Клішківці: 44-річний чоловік, 40-річна жінка, 17-річна дівчина та 21-річний хлопець,
повідомила Чернівецька поліція.

Водіїв автомобілів госпіталізували. Про їхні травми наразі нічого не відомо.

Видання "Хотинські вісті" повідомило, що загиблий 44-річний чоловік – військовослужбовець, який на декілька днів повернувся з фронту. Родина їхала проводжати його на війну.

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На Буковині в аварії загинув військовослужбовець з родиною / Фото "Хотинських вістей"

Поліція відкрила справу за фактом порушення безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Редакція 24 каналу щиро співчуває родині загиблих у аварії.

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