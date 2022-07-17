Соответствующую информацию сообщили в телеграм-канале. Трагедия произошла поздно вечером 16 июля.

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В Киеве в аварию попала целая семья

Автомобиль влетел в бетонный блок при съезде с Дарницкого моста. Предварительно известно, что он двигался очень быстро.

В автомобиле находилась семья из трех человек. К счастью, все живы, но в тяжелом состоянии,
– говорится в сообщении.

На опубликованном видео, которое сняли очевидцы, виден мужчина. Он, возможно, без сознания лежит на асфальте. У него открыта травма головы.

"В Киеве новая проблема – авто носят пиз**ц, чтобы успеть до 23:00, чтобы им не впаяли штраф", – говорится в сообщении.

Поэтому в телеграм-канале напомнили людям, что лучше заплатить штраф, чем разбиться в аварии.

На Буковине разбилась целая семья

Целая семья погибла 16 июля неподалеку от города Хотин, что на Буковине. Авария произошла на дороге Житомир – Черновцы в урочища "Четыре Корчмы".

По данным полиции, предварительно известно, что 79-летний львовянин за рулем Ford Focus столкнулся с 19-летним водителем Škoda Favorit из села Рухотин, что на Буковине.

В результате аварии погибли пассажиры автомобиля Škoda Favorit – жители села Клишковцы: 44-летний мужчина, 40-летняя женщина, 17-летняя девушка и 21-летний парень,
сообщила Черновицкая полиция.

Водителей автомобилей госпитализировали. Об их травмах пока ничего не известно.

Издание "Хотинские известия" сообщило, что погибший 44-летний мужчина – военнослужащий, на несколько дней вернувшийся с фронта. Семья ехала провожать его на войну.

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На Буковине в аварии погиб военнослужащий с семьей / Фото "Хотинских известий"

Полиция открыла дело по факту нарушения безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Редакция 24 канала искренне соболезнует семье погибших в аварии.

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