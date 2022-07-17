Соответствующую информацию сообщили в телеграм-канале. Трагедия произошла поздно вечером 16 июля.

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В Киеве в аварию попала целая семья

Автомобиль влетел в бетонный блок при съезде с Дарницкого моста. Предварительно известно, что он двигался очень быстро.

В автомобиле находилась семья из трех человек. К счастью, все живы, но в тяжелом состоянии,

– говорится в сообщении.

На опубликованном видео, которое сняли очевидцы, виден мужчина. Он, возможно, без сознания лежит на асфальте. У него открыта травма головы.

"В Киеве новая проблема – авто носят пиз**ц, чтобы успеть до 23:00, чтобы им не впаяли штраф", – говорится в сообщении.

Поэтому в телеграм-канале напомнили людям, что лучше заплатить штраф, чем разбиться в аварии.

На Буковине разбилась целая семья

Целая семья погибла 16 июля неподалеку от города Хотин, что на Буковине. Авария произошла на дороге Житомир – Черновцы в урочища "Четыре Корчмы".

По данным полиции, предварительно известно, что 79-летний львовянин за рулем Ford Focus столкнулся с 19-летним водителем Škoda Favorit из села Рухотин, что на Буковине.

В результате аварии погибли пассажиры автомобиля Škoda Favorit – жители села Клишковцы: 44-летний мужчина, 40-летняя женщина, 17-летняя девушка и 21-летний парень,

– сообщила Черновицкая полиция.

Водителей автомобилей госпитализировали. Об их травмах пока ничего не известно.

Издание "Хотинские известия" сообщило, что погибший 44-летний мужчина – военнослужащий, на несколько дней вернувшийся с фронта. Семья ехала провожать его на войну.



На Буковине в аварии погиб военнослужащий с семьей / Фото "Хотинских известий"

Полиция открыла дело по факту нарушения безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Обратите внимание! Общество Клишковцев просит помочь родственникам погибших похоронить семью. Они организовали сбор денег на номер карты "ПриватБанка" брата погибшего военнослужащего Виктора Коростюка – 4149439014951747.

Редакция 24 канала искренне соболезнует семье погибших в аварии.

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