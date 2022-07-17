Соответствующую информацию сообщили в телеграм-канале. Трагедия произошла поздно вечером 16 июля.
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В Киеве в аварию попала целая семья
Автомобиль влетел в бетонный блок при съезде с Дарницкого моста. Предварительно известно, что он двигался очень быстро.
В автомобиле находилась семья из трех человек. К счастью, все живы, но в тяжелом состоянии,
– говорится в сообщении.
На опубликованном видео, которое сняли очевидцы, виден мужчина. Он, возможно, без сознания лежит на асфальте. У него открыта травма головы.
"В Киеве новая проблема – авто носят пиз**ц, чтобы успеть до 23:00, чтобы им не впаяли штраф", – говорится в сообщении.
Поэтому в телеграм-канале напомнили людям, что лучше заплатить штраф, чем разбиться в аварии.
На Буковине разбилась целая семья
Целая семья погибла 16 июля неподалеку от города Хотин, что на Буковине. Авария произошла на дороге Житомир – Черновцы в урочища "Четыре Корчмы".
По данным полиции, предварительно известно, что 79-летний львовянин за рулем Ford Focus столкнулся с 19-летним водителем Škoda Favorit из села Рухотин, что на Буковине.
В результате аварии погибли пассажиры автомобиля Škoda Favorit – жители села Клишковцы: 44-летний мужчина, 40-летняя женщина, 17-летняя девушка и 21-летний парень,
– сообщила Черновицкая полиция.
Водителей автомобилей госпитализировали. Об их травмах пока ничего не известно.
Издание "Хотинские известия" сообщило, что погибший 44-летний мужчина – военнослужащий, на несколько дней вернувшийся с фронта. Семья ехала провожать его на войну.
На Буковине в аварии погиб военнослужащий с семьей / Фото "Хотинских известий"
Полиция открыла дело по факту нарушения безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
Редакция 24 канала искренне соболезнует семье погибших в аварии.
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