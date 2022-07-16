Ужасное ДТП произошло 16 июля с военным из Буковины Вадимом Коростюком и его семьей. В результате аварии вся семья погибла.

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Провожали отца на фронт

Как сообщило местное издание "Хотинские вести", мужчина вернулся с фронта домой, успел пробыть там несколько дней. Жена и дети провожали отца обратно на войну. Трагедия оборвала их жизнь на дороге.

Полиция предварительно установила, как именно произошло ДТП. Известно, что 79-летний львовянин находился за рулем автомобиля, когда столкнулся с другим. Им же управлял 19-летний парень. Все, кто был в автомобиле парня, погибли.

Погибшие были из села Клишковцы. Погибшему воину Вадиму Коростюку было 44 года, его жене – 40. Их дочери 17 лет, а сыну – 21 год. Водители обеих машин, с которыми произошла авария, находятся в больнице.

Полицейские открыли дело.

Семье просят помочь

Община села, откуда родом погибшие, просит помочь их родственникам.

Они организовали сбор денег на номер карты ПриватБанка брата погибшего военнослужащего Виктора Коростюка. Хотят помочь родным и близким с уважением похоронить военного и его семью.

Карта для помощи – 4149439014951747

Аварии и ДТП в Украине

К сожалению, жуткие аварии не являются редкостью. В частности, ДТП с участием автомобиля Peugeot произошло 24 июня в Тульчинском районе. Погиб водитель авто и его пассажир, которым была его жена. Погибшему водителю было 45 лет, а его жене – 44 года. Они жили в поселке городского типа Рудница.

Также вблизи Ирпеня произошла ужасная авария. Два автомобиля на большой скорости подверглись лобовому столкновению. В соцсетях начала появляться информация, что одним из участников смертельного ДТП был народный депутат Александр Куницкий.

Он подтвердил, что 11 июля попал в Киеве в ДТП, но это не то автопроисшествие, которое произошло возле Ирпеня. Известно, что нардеп не пострадал. Инцидент произошел на улице Набережно-Рыбальской. К нему причастны сразу 4 автомобиля.

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