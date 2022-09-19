Шахрай запевняв, що збирає кошти на придбання автомобілів, приладів нічного бачення, безпілотників, тепловізійних прицілів та інших речей. Гроші зловмисник казав направляти на особисті банківські рахунки.

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Псевдоволонтера-шахрая затримали

Такими махінаціями чоловіку вдалося отримати від українців понад 1 мільйон 171 тисячу гривень. Жодних закупівель для військових чи перенаправлення коштів у якийсь благодійний фонд не було.

Наразі чоловіка утримують під вартою. Його звинувачують у незаконному використанні благодійних пожертв під час воєнного стану.

Зверніть увагу! Незаконне використання благодійних пожертв може каратися штрафом від 2 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправними роботами на термін до 2 років чи обмеженням волі до 4 років.



Псевдоволонтер, що привласнив мільйон, зібраний на потреби армії / фото Офіс Генерального прокурора

До слова, чоловіка вже не раз звинувачували у подібному. Калуський "волонтер" одного разу взяв кошти у військових, щоб купити дрон, а сам витратив їх на азартні ігри.

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Як зловмисники наживаються на війні

Правоохоронні органи застерігають українців перевіряти, кому вони переказують кошти. Багато шахраїв наживаються на війні й під егідою "добрих справ" видурюють гроші у людей.

2 "волонтери" з Тернопільщини привласнили кошти, які збирали для українських захисників. На зібрані кошти чоловіки придбали собі автівки.

На Сумщині інші псевдоволонтери забрали собі 9 мільйонів гривень. Шахраї створили фейковий благодійний фонд.

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