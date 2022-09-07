Як зауважили в InformNapalm, вони рідко просять про допомогу, оскільки розуміють, що зараз ледь не кожен донатить на ЗСУ. Але сьогодні команда дізналась про те, що жінка одного з їхніх волонтерів хворіє на рак 1 стадії, тож не може залишитись осторонь.

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Дружина волонтера потребує швидкого та дорогого лікування

Мовиться про дружину Андрія (позивний "Гарін"), який допомагав команді InformNapalm багато років поспіль і продовжує це робити зараз, закриваючи багато напрямків розвідувальної діяльності.

Ми не можемо полишити його в цій біді та прагнемо допомогти його родині. Всі учасники спільноти долучились до підтримки, кожний в міру своїх можливостей. Проте на перші 2 етапи (6 місяців) лікування потрібно зібрати ще 250 тисяч гривень,

– розповіли волонтери.

На прохання Андрія збір коштів координує речник спільноти InformNapalm Михайло Макарук, який передасть всю зібрану суму родині Андрія.

Кожна гривня важлива, як і швидкість збору коштів на перший етап лікування, який вже треба розпочати, щоб воно було вдалим та ефективним. Дякуємо всім, хто підтримає,

– мовиться у повідомленні.

Реквізити для допомоги

(Приватбанк) – 5457082274592752, Михайло Макарук.

(Моно) – 5375414116758995, Михайло Макарук.

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