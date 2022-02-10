В Україні залишилась лише одна "жовта" область: МОЗ оновило зони карантину

Міністерство охорони здоров'я оновило епідеміологічне зонування країни. Станом на 10 лютого лише одна область відповідає показникам жовтого рівня.

Так, у жовтій зоні залишилась лише Полтавська область. Втім, ще вчора до неї входили також Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька області. Ще два регіони – червоні. Решта – у помаранчевій зоні.

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Червона зона

У зоні карантину з найжорсткішими обмеженнями наразі перебувають дві області:

Івано-Франківська,

Рівненська.

Однак, від завтра, 11 лютого, її буде розширено. Обмеження посилять в Закарпатській, Луганській та Хмельницькій області.

Показники захворюваності

Загалом рівень захворюваності по Україні складає 1 249 при нормі не менше 75 на 100 тисяч населення. Також перевищений рівень госпіталізацій — у 18 регіонах при визначеному індикаторі 60 на 100 тисяч населення.

Водночас показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.



Рівень захворюваності в Україні високий / Інфографіка МОЗ

Ситуація з COVID-19 погіршується