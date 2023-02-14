В Україні знову стратегічний дефіцит брухту, – ЗМІ

У 2023 році українським меткомбінатам не вистачить брухту. За попередньою оцінкою, металургам знадобитися до 1,7 мільйона тонн сировини, водночас за заявою асоціації "УАВтормет", брухтозаготівельники зможуть зібрати лише 0,9 – 1,5 мільйона тонн.

Цими прогнозами поділилися експерти галузі. До чого призведе очікуваний дефіцит – розповідаємо далі.

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Про що говорять експерти

"УАВтормет" вказує, що металургам знадобиться 800 – 820 тисяч тонн привізного брухту, тоді як його збір складе 900 – 950 тисяч тонн. Глава "УАВтормету" Володимир Бублей вважає, що якщо виробництво сталі в Україні зростатиме внаслідок покращення ланцюжків поставок завдяки розблокуванню портів, то металобрухтарі поставлять на метпідприємства 1,5 мільйона тонн сировини. Натомість учасники ринку сумніваються, що брухтозаготівельникам вдасться зібрати такий обсяг.

"ГМК-центр" опублікував дослідження, згідно з яким обсяг брухтозбору у 2023 досягне 900 тисяч тонн, що означає зниження на 10% порівняно з 2022 роком. У Донецькій, Запорізькій, Сумській, Луганській, Миколаївській, Херсонській та Чернігівській областях обсяги заготівлі брухту очікуються майже нульові, а на Дніпропетровщині, Одещині та Харківщині буде зафіксовано падіння збору.

Багато брухтозбірних майданчиків втрачено, переробне обладнання зруйновано, та й внаслідок мобілізації серйозно скоротилася кількість людей, які "своїми руками" збиратимуть брухт,

– наголошує Валентин Макаренко, голова правління "Дніпропетровського Втормета".

Більшість експертів вказують, що прогноз збору на 2023 рік тільки частково можна порівняти з минулорічними цифрами, адже 500 тисяч тонн було зібрано до початку бойових дій. Згодом саме вони вивантажувалися на метзаводи протягом першого півріччя. За 10 місяців війни заготівля брухту не перевищила 477 тисяч тонн або близько 48 тисяч тонн на місяць.

При цому асоціація "Укрметалургпром", яка об'єднує усі метзаводи України, запросила на поточний рік 1,7 мільйона тонн брухту для виконання виробничих планів. Вже зараз очевидно, що ці плани доведеться коригувати.

Володимир Бублей зазначив, що брухтозаготівельники у 2023 році вивезуть за кордон до 80 тисяч тонн, але дані за січень показують, що було експортовано 11 тисяч тонн металолому, що у річному еквіваленті перевищить 200 тисяч тонн.

При цьому у матеріалі наголошують, що вивіз брухту може досягти 300 тисяч тонн. Ці обсяги загрожують катастрофічними наслідками для металургійної галузі України.