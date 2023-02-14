В Украине снова стратегический дефицит металлолома, – СМИ

В 2023 году украинским меткомбинатам не хватит металлолома. По предварительной оценке, металлургам понадобится до 1,7 миллиона тонн сырья, в то же время, как заявила ассоциация "УАВтормет", ломозаготовители смогут собрать только 0,9 – 1,5 миллиона тонн.

Этими прогнозами поделились эксперты отрасли. К чему приведет ожидаемый дефицит – рассказываем дальше.

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О чем говорят эксперты

"УАВтормет" указывает, что металлургам понадобится 800 – 820 тысяч тонн привозного лома, тогда как его сбор составит 900 – 950 тысяч тонн. Глава "УАВтормета" Владимир Бублей считает, что если производство стали в Украине будет расти в результате улучшения цепочек поставок благодаря разблокированию портов, то металлоломи поставят на метпредприятия 1,5 миллиона тонн сырья. Но участники рынка сомневаются, что ломозаготовителям удастся собрать такой объем.

"ГМК-центр" опубликовал исследование, согласно которому объем металлолома в 2023 году достигнет 900 тысяч тонн, что означает снижение на 10% по сравнению с 2022 годом. В Донецкой, Запорожской, Сумской, Луганской, Николаевской, Херсонской и Черниговской областях объемы заготовки лома ожидаются почти нулевые, а в Днепропетровской, Одесской и Харьковской области будет зафиксировано падение сбора.

Многие ломосборные площадки потеряны, перерабатывающее оборудование разрушено, да и в результате мобилизации серьезно сократилось количество людей, которые "своими руками" будут собирать лом,

– отмечает Валентин Макаренко, председатель правления "Днепропетровского Втормета".

Большинство экспертов указывают, что прогноз сбора на 2023 год лишь частично сравним с прошлогодними цифрами, ведь 500 тысяч тонн было собрано до начала боевых действий. Впоследствии именно они выгружались на метзаводы в течение первого полугодия. За 10 месяцев войны заготовка лома не превысила 477 тысяч тонн или около 48 тысяч тонн в месяц.

При этом ассоциация "Укрметаллургпром", объединяющая все метзаводы Украины, запросила на текущий год 1,7 миллиона тонн металлолома для выполнения производственных планов. Уже сейчас очевидно, что эти планы придется корректировать.

Владимир Бублей отметил, что ломозаготовители в 2023 году вывезут за границу до 80 тысяч тонн, но данные за январь показывают, что было экспортировано 11 тысяч тонн металлолома, что в годовом эквиваленте превысит 200 тысяч тонн.

При этом в материале подчеркивают, что вывоз лома может достигнуть 300 тысяч тонн. Эти объемы чреваты катастрофическими последствиями для металлургической отрасли Украины.