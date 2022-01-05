Нардепи розповіли, чи будуть дострокові вибори до Верховної Ради

Під час позачергового засідання Верховної Ради співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко заявив, що всі представники їхньої політсили готові скласти мандати для запуску процесу дострокових парламентських виборів.

У кулуарах Ради ми спитали в нардепів від "Слуги народу", "Європейської солідарності" та "Голосу", чи буде на їхню думку зміна парламенту IX скликання строковою. Детальніше – читайте у матеріалі.

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Чи є підстави для перезапуску Ради

Все залежить від Банкової. Як вони прорахують свої рейтинги, чи потрібні будуть їм строкові, чи вже 2024 рік (чекати – 24 канал)… Вони всі заявляють про 2024 рік, що подаватимуть в Конституційний Суд (звернення – 24 канал). Однак зараз вже починають відігравати на 2023-й, оскільки є розуміння, що КС на це не піде,

– заявив Михайло Бондар, нардеп від "ЄС".

Українському лідеру Володимиру Зеленському вигідно спочатку провести президентські вибори й тільки потім парламентські, впевнений він.

Президенту Володимиру Зеленському спочатку вигідно провести президентські вибори й тільки потім парламентські, вважають у "Європейській Солідарності" / Фото сайту 24 каналу

Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк зазначив, що достроковими виборами лякають щороку. Він впевнений, що зміна парламенту IX скликання буде строковою.

Але буде турбулентний період, особливо зима. Газова криза, економічна криза, військова небезпека – це все те, що вже є над нами,

– додав парламентар.

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"Слуги" Богдан Яременко та Микола Тищенко запевняють, що дострокових виборів до Верховної Ради проводити не будуть. З ними погоджується й нардеп від "Голосу" Сергій Рахманін.

У "Слузі народу" переконані, що якщо рівень довіри до парламенту та партії влади знизиться, то з політичної точки зору можна зробити перезавантаження / Фото сайту 24 каналу

Наразі немає ніяких юридичних та політичних підстав для цього. Окремі блогери та партії розганяють якусь зраду (стосовно дострокових виборів до ВР – 24 канал). Проте я дивлюсь, що в парламенті не сильно хтось і хоче. В опозиційних партій рейтинги пообвалювалися. Вони вже самі не хочуть,

– відповів Олександр Качура, нардеп від "СН".

Якщо рівень довіри до парламенту та партії влади знизиться, то з політичної точки зору можна зробити перезавантаження на якомусь одному рівні, підсумував Качура.

Зміна черговості президентських і парламентських виборів

Зазвичай в Україні першими ідуть президентські вибори, а вже потім – вибори до Верховної Ради. 29 жовтня 2023 року повинні відбутися чергові парламентські вибори за Конституцією України, на п'ятий рік повноважень чинної Верховної Ради, а чергові президентські – 31 березня 2024-го.

26 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський під час пресмарафону сказав, що нардепи, якщо захочуть, можуть звернутися до Конституційного Суду стосовно можливої зміни черговості президентських і парламентських виборів.

Корнієнко впевнений, що вибори мають відбутися у 2023 році / Фото сайту 24 каналу

Водночас 29 листопада спікер ВР Руслан Стефанчук заявив, що не підписуватиме подання до КС щодо можливого перенесення парламентських виборів. Віцеспікер Ради Олександр Корнієнко дотримується такої ж позиції.

Я вважаю, що вибори мають відбутися у 2023 році, по-перше. По-друге, кожен депутат як суб'єкт законодавчої ініціативи може підтримувати ті чи інші звернення до Конституційного Суду. Я таке не буду підтримувати, але, може, хтось із колег підтримає,

– резюмував Корнієнко під час брифінгу в кулуарах Верховної Ради.

Народні обранці ще не зверталися до Конституційного Суду за розʼясненням щодо можливості перенесення парламентських виборів з 2023 на 2024 рік.

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