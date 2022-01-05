Нардепы рассказали, будут ли досрочные выборы в Верховную Раду

Во время внеочередного заседания Верховной Рады сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко заявил, что все представители их политсилы готовы сложить мандаты для запуска процесса досрочных парламентских выборов.

В кулуарах Рады мы спросили у нардепов от "Слуги народа", "Европейской солидарности" и "Голоса", будет ли, по их мнению, смена парламента IX созыва срочной. Детальнее – читайте в материале.

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Есть ли основания для перезапуска Рады

Все зависит от Банковой. Как они просчитают свои рейтинги, нужны ли будут им срочные или уже 2024 год (ждать – 24 канал)… Они все заявляют про 2024 год, что будут подавать в Конституционный Суд (обращение – 24 канал). Однако сейчас уже начинают играть на 2023-й, поскольку есть понимание, что КС на это не пойдет,

– заявил Михаил Бондарь, нардеп от "ЕС".

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому выгодно сначала провести президентские выборы и только потом парламентские, уверен он.

Президенту Владимиру Зеленскому сначала выгодно провести президентские выборы и только потом парламентские, считают в "Европейской солидарности" / Фото сайта 24 канала

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк отметил, что досрочными выборами пугают каждый год. Он уверен, что смена парламента IX созыва будет срочной.

Но будет турбулентный период, особенно зима. Газовый кризис, экономический кризис, военная опасность – это все, что уже есть над нами,

– добавил парламентарий.

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"Слуги" Богдан Яременко и Николай Тищенко уверяют, что досрочные выборы в Верховную Раду проводить не будут. С ними согласен и нардеп от "Голоса" Сергей Рахманин.

В "Слуге народа" убеждены, что если уровень доверия к парламенту и партии власти снизится, то с политической точки зрения можно сделать перезагрузку / Фото сайта 24 канала

Пока нет никаких юридических и политических оснований для этого. Отдельные блогеры и партии разгоняют какую-то измену (применительно к досрочным выборам в ВР – 24 канал). Однако я смотрю, что в парламенте не сильно кто-то хочет. У оппозиционных партий рейтинги обрушились. Они уже сами не хотят,

– ответил Александр Качура, нардеп от "СН".

Если уровень доверия к парламенту и партии власти снизится, то с политической точки зрения можно произвести перезагрузку на каком-то одном уровне, подытожил Качура.

Изменение очередности президентских и парламентских выборов

Обычно в Украине первыми идут президентские выборы, а потом – выборы в Верховную Раду. 29 октября 2023 года должны состояться очередные парламентские выборы по Конституции Украины, на пятый год полномочий действующей Верховной Рады, а очередные президентские – 31 марта 2024-го.

26 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона сказал, что нардепы, если захотят, могут обратиться в Конституционный Суд относительно возможного изменения очередности президентских и парламентских выборов.

Корниенко уверен, что выборы должны пройти в 2023 году / Фото сайта​ 24 каналу

В то же время 29 ноября спикер ВР Руслан Стефанчук заявил, что не будет подписывать представление в КС о возможном перенесении парламентских выборов. Вице-спикер Рады Александр Корниенко придерживается такой же позиции.

Я считаю, что выборы должны пройти в 2023 году, во-первых. Во-вторых, каждый депутат, как субъект законодательной инициативы, может поддерживать те или иные обращения в Конституционный Суд. Я такое не буду поддерживать, но, может, кто-нибудь из коллег поддержит,

– резюмировал Корниенко во время брифинга в кулуарах Верховной Рады.

Народные избранники еще не обращались в Конституционный Суд за разъяснением о возможности перенесения парламентских выборов с 2023 на 2024 год.

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