Впрочем, в последнее время заметно, что оппоненты "Слуги народа" активно пытаются дискредитировать и расколоть монобольшинство. Об этом заявила глава политсилы Елена Шуляк.

К теме Не боюсь, что распадется монобольшинство, – новая глава "слуг" Шуляк

Олигархи объявили войну президенту и всей нашей большой команде. Раньше они действовали скрытно, а сейчас – открыто. В частности, атакуют нас через медиа, нагнетают ситуацию вокруг действий власти, чтобы вызвать панику у людей,

– сказала Шуляк.

По ее словам, закон об олигархах – это не конец. "Слуга народа" подготовила "дорожную карту" дальнейшей деолигархизации. В частности, она включает изменения в антимонопольное законодательство, финансовую прозрачность, законопроект о лоббизме.

Что известно о вероятном распаде коалиции

"Слуга народа" считала, что вероятность распада монокоалиции в Раде составляет 10%. Глава фракции Давид Арахамия объяснял это тем, что с началом предвыборного цикла никто не хочет быть политическим камикадзе.

Нардеп признавал, что при условии распада существующего монобольшинства, придется создавать широкую коалицию, уже настоящую коалицию. За словами Арахамии, такой формат можно создать с группами депутатов в Раде.

О возможном роспуске парламента говорили и во время пресс-марафона президента Владимира Зеленского 26 ноября. Как отмечал глава государства, пока намерения распускать Раду нет. По словам Зеленского, это делать не стоит, пока "нардепы голосуют".

Вас может заинтересовать, почему нардеп Роман Соха вышел из "Слуги народа": смотрите видео