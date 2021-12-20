Арахамия убежден, что действует принцип: вышел из партии и получил штамп "изменник". Политик говорит, что как заметили в округах, люди это воспринимают именно так.

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Если монобольшинство все-таки распадется

Нардеп признал, что при распаде существующего монобольшинства, придется создавать более широкую коалицию, уже настоящую коалицию. По словам Арахамии, такой формат можно создать с группами депутатов в Раде.

Политик также отметил, что фракция "Слуга народа" и парламентские группы "Довіра" и "За майбутнє" имеют общее видение на многие вопросы. Арахамия убежден, что об этом свидетельствует и голосование за законопроекты.

Досрочные выборы в парламент

Давид Арахамия отметил, что закон предусматривает досрочные выборы в Раду, если политики не могут договориться о коалиции.

Но большинство людей в этих группах и других партиях понимают, что многие из них не пройдут в следующий парламент, поэтому будут вынуждены найти какую-то конструкцию, чтобы коалиция существовала.

– уверен Арахамия.

В то же время нардеп убежден, что прямой фатальной угрозы развала коалиции нет.

Что известно о возможном роспуске парламента

О возможном роспуске парламента говорили во время пресс-марафона президента Владимира Зеленского 26 ноября. Как отмечал глава государства, пока намерения распускать Раду нет. По словам Зеленского, это делать не стоит, пока "нардепы голосуют".

Как заявлял Руслан Стефанчук, формальные обстоятельства распустить парламент всегда будут. Однако пока до "крайнего предела ситуация в стране не дошла".

Большинство украинцев в опросе выступали за роспуск действующего состава парламента и проведение досрочных выборов. Также граждане Украины не прочь увидеть, как уйдет в отставку Кабмин Дениса Шмыгаля.

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