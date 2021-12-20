Арахамія переконаний, що діє принцип: вийшов із партії й отримав штамп "зрадник". Політик каже, що, як помітили в округах, люди це сприймають саме так.

Читайте також "Блок РАЯ" ми прогнозували давно, – Арахамія про політичні плани Ахметова

Якщо монобільшість таки розпадеться

Нардеп визнав, що за умови розпаду існуючої монобільшості, доведеться створювати ширшу коаліцію, вже справжню коаліцію. За словами Арахамії, такий формат можна створити з групами депутатів у Раді.

Політик також зауважив, що фракція "Слуга народу" та парламентські групи "Довіра" і "За майбутнє" мають спільне бачення на багато питань. Арахамія переконаний, що про це свідчать і голосування за законопроєкти.

Дострокові вибори до парламенту

Давид Арахамія зауважив, що закон передбачає дострокові вибори до Ради у випадку, коли політики не можуть домовитися про коаліцію.

Але більшість людей у ​​цих групах та інших партіях розуміють, що багато хто з них не пройде до наступного парламенту, тому будуть змушені знайти якусь конструкцію, щоб коаліція існувала,

– впевнений Арахамія.

Водночас нардеп переконаний, що прямої фатальної загрози розвалу коаліції нема.

Що відомо про можливий розпуск парламенту

Про можливий розпуск парламенту говорили під час пресмарафону президента Володимира Зеленського 26 листопада. Як наголошував глава держави, поки наміру розпускати Раду нема. За словами Зеленського, це робити не варто, поки "нардепи голосують".

Як заявляв Руслан Стефанчук, формальні обставини розпустити парламент завжди будуть. Однак наразі до "крайньої межі ситуація в країні не дійшла".

Більшість українців в опитуванні виступали за розпуск чинного складу парламенту та проведення дострокових виборів. Також громадяни України не проти побачити, як піде у відставку Кабмін Дениса Шмигаля.

Вас може зацікавити думка про те, як Зеленський лякав нардепів розпуском Ради: дивіться відео