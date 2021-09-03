Коли можуть розпустити парламент

Розпуск Верховної Ради та зміна уряду – це крайні межі. Про це перший заступник голови парламенту заявив в ефірі одного з телеканалів.

Цікаво Займіться своєю країною, – Стефанчук відповів на заяву Толстого про "російський Київ"

Формальні обставини (розпустити Раду – 24 канал) існували й існують. Зеленський чітко дав зрозуміти, що допоки парламент, уряд, Офіс Президента виконують програму президента, ми будемо існувати як єдина команда. Якщо ні… для нього пріоритет – ідея, час якої настав,

– пояснив Стефанчук.

Він додав: "Мені здається, що це правильний підхід – не суб'єктивізуватись на тих чи інших питаннях, а виключно поставити в основу ефективну діяльність і досягнення цілей і чітких параметрів".

Політик наголосив, що наразі не вбачає перспективи розпуску парламенту.



У якому разі можуть розпустити парламент / Інфографіка 24 каналу