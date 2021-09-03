Когда могут распустить парламент

Роспуск Верховной Рады и смена правительства – это крайние пределы. Об этом первый заместитель председателя парламента заявил в эфире одного из телеканалов.

Интересно Займитесь своей страной, – Стефанчук ответил на заявление Толстого о "русском Киеве"

Формальные обстоятельства (распустить Раду – 24 канал) существовали и существуют. Зеленский четко дал понять, что пока парламент, правительство, Офис Президента выполняют программу президента, мы будем существовать как единая команда. Если нет... для него приоритет – идея, время которой пришло,

– пояснил Стефанчук.

Он добавил: "Мне кажется, что это правильный подход – не субьективизироваться на тех или иных вопросах, а исключительно поставить в основу эффективную деятельность и достижение целей и четких параметров".

Политик отметил, что пока не видит перспективы роспуска парламента.



В каком случае могут распустить парламент / Инфографика 24 канала