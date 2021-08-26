Россиянина возмутил парад на Майдане

У Толстого "запылало" из-за военного парада на День Независимости. Он пригрозил украинцам "ответственностью" за вымышленные убийства гражданских на Донбассе.

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Отметим, такой абсурд могут выдумать только в России. Ведь именно их наемники цинично обстреливают дома местных жителей на Донбассе. Недавно от вражеского огня погиб 86-летний житель Новоселовки-2.

Толстому ответил Стефанчук

Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук решил ответить российскому коллеге. Он пояснил, что Киев основали еще в 482 году, а Россию – в 1721 году. Политик назвал еще несколько государствообразующих событий Украины, которые полностью отрицают тезис Толстого о "русском" Киеве.

Название "Россия" Петр I нагло сплагиатил (лучше сказать, в традициях русских правителей, – "аннексировал") у нашей Киевской Руси. Поэтому украинский Киев скорее является "руським" городом, поскольку является извечной столицей Киевской Руси – Украины, но никак не "русским городом",

– пояснил Стефанчук.

Он призвал Россию сначала навести порядок в Ростове-на-Дону, Саратове, Белгороде, Саранске, Челябинске и других самых бедных городах: "Дайте шанс жителям этих городов на выживание. Согласно Женевской конвенции 1949 года, оккупант должен, по крайней мере, кормить, лечить и ухаживать оккупированное население. Дайте возможность своим российским городам и своим гражданам достойно жить".

Вице-спикер Госдумы отметился абсурдным заявлением: видео

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Полный текст публикации Руслана Стефанчука в фейсбуке

Отголоски праздничных мероприятий, посвященных 30-й годовщине нашей независимости!

И снова вспыхнуло на пропагандистском фронте нашего северного соседа. Я обычно никогда не реагирую на тот бред, который постоянно вливается через каналы дезинформации в стране агрессора. В то же время не могу обойти стороной то, что озвучил на одном из каналов вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Брызгая слюной с телеэкрана о праздновании Дня нашей независимости, он, среди прочей лжи, назвал Киев российским городом и пообещал в скором времени захватить его. Поэтому я, как первый вице-спикер украинского парламента, хотел бы объяснить своему визави некоторые прописные и исторически подтвержденные истины.

Во-первых, Киев как город был основан в 482 году. И именно с этой датой в своем указе "О Дне Украинской Государственности" Президент Украины Владимир Зеленский связывает начало возникновения Украинской Государственности. Поэтому с помощью несложных математических вычетов господин вице-спикер может понять, что сегодня Украине, как государству, по меньшей мере 1539 лет. Это делает нас одним из старейших государств на европейском континенте.

К тому же поскольку об этом не пишут в ваших учебниках истории, хочу напомнить некоторые другие государствообразующие события Украины:

839 год – первое письменное упоминание о посольстве русов (не русских) в Бертинской хронике, которая считается первым международным дипломатическим признанием;

852 год – письменное упоминание о Киевской княжеской державе в "Повести временных лет";

860 год – заключение договора киевского князя Аскольда с Византией и принятие им крещения;

945 год – начало правления киевской княгини Ольги, принявшей крещение в Константинополе;

964 год – начало правления киевского князя Святослава Храброго, прославившегося победными походами;

979 год – начало правления киевского князя Владимира Великого, который смог построить Киевскую Русь и сделать из нее одну самых мощных стран Европы;

28 июля 988 год – Крещение Руси – Украины, которое отныне будет считаться Днем Украинской Государственности;

1011 год – закладка Софии Киевской;

1019 год – начало правления Великого князя киевского Ярослава Мудрого, подарившего Руську Правду, как свод обычного права;

1051 год – основание Киево-Печерского монастыря и Дальних пещер;

1253 год – коронация Даниила Галицкого;

Конец XIII – XV века – становление магдебургского права в руських (не русских) городах;

1561 год – написание Пересопницкого Евангелия;

1576 год – основана Острожская академия, первое высшее учебное заведение;

1581 год – издание Иваном Федоровым "Острожской Библии";

1632 год – основана Киево-Могилянская академия;

1648 год – основание Украинского казацкого государства "Войско Запорожское";

1710 год – Конституция Пилипа Орлика…

И только в 1721 году на территориальной карте мира появилось название государства Россия, которое Петр І нагло сплагиатил (лучше сказать в традициях российских правителей – "аннексировал") у нашей Киевской Руси. Поэтому украинский Киев скорее является руським городом, поскольку является извечной столицей Киевской Руси – Украины, но никак не "русским городом". Как и Украина в целом является единственным наследником Киевской Руси, а не "младшим братом" России, как вы все любите себя этим тешить.

Во-вторых, перед тем, как пытаться лелеять влажные мечты о захвате Киева, просил бы сначала захватить Саранск, Тамбов, Саратов, Белгород, Пермь, Иваново, Брянск, Ростов-на-Дону, Воронеж, Челябинск и другие города современной России, которые признаны официально самыми бедными. Дайте шанс жителям этих городов на выживание, ведь, согласно Женевской конвенции 1949 года, оккупант должен по крайней мере кормить, лечить и ухаживать оккупированное население. Дайте возможность своим российским городам и своим гражданам достойно жить.

Попрошу одно: займитесь своей страной, своим народом, своим будущим. А мы будем праздновать наши праздники, строить нашу страну, защищать нашу независимость, суверенитет и территориальную целостность.