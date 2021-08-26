Володимир Зеленський зібрав у столиці делегатів 46 країн, щоб актуалізувати тему повернення Україні окупованого Росією півострова. Але Кремль найбільше обурює той факт, що їх на цей саміт не запросили.

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Москва обурилася, бо не потрапила на Кримську платформу

Виявляється, росіяни дуже розраховували, що на Кримській платформі зможуть домовитися про поновлення постачання в Крим:

дніпровської води;

електрики;

залізничного сполучення;

українських товарів.

Звісно, в українців такі наміри та сподівання окупантів викликають хіба що щире здивування й сумніви у їхній адекватності, бо дуже важко повірити, що вони серйозно на таке розраховували. Але це справді так, адже щонайменше з питною водою в росіян точно зараз величезні проблеми, і розв'язати їх Москва не в змозі.

Вже не тільки водосховища в Криму обміліли, але бурити нові свердловини вже просто немає жодного сенсу, бо підземні водні пласти вичерпуються. Вони або спорожніли, або заповнені солоною морською водою, які заповнила ті порожнини.

Витівка росіян "прикинутися шлангом" на Кримській платформі провалилася, тому вони взялися мститися – чорнити її. Мовляв, і міжнародні делегації там були не надто представницькими, і якихось гучних вердиктів саміт не ухвалив,

Та й взагалі, за словами російських пропагандистів, цю Кримську платформу дуже швидко просто забудуть. Але певну рацію росіяни таки мають. Якщо цей майданчик для Зеленського виявиться просто одним з яскравих перфоменсів до 30-ї річниці Незалежності, то все так і буде, як вони нині нам і пророкують.

У Кремлі розуміють, Кримська платформа досягла своєї мети

Якщо у планах президента дійсно є намір Крим Україні повернути, якщо нині він хвилюється, що світ може забути й пробачити Росії окупацію українського півострова, то своєї мети ця Кримська платформа точно досягла. І у Москві це чудово розуміють.

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Саме тому в них нині і "палає" вже який день поспіль. Саме тому вони й взялися цю Кримську платформу обмовляти й критикувати. Саме тому росіяни тепер і плекають мрію за неї та її учасникам помститися, бо це, мовляв, було зазіханням на територіальну цілісність Росії.

Я коли таке від Лаврова (міністр закордонних справ Росії) почув, першою думку було, що дідуган вчергове "паленої настоянки глоду" перепив.

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