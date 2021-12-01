За словами Давида Арахамія, віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко давно передбачав створення "блоку РАЯ" – Разумков, Аваков, Яценюк. Тому інформація про переговори у Вільнюсі для "Слуги народу" не була новою.

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Давид Арахамія переконаний, що в журналістів "Української правди" вийшло хороше розслідування, однак йому цікаво, чи його так само демонструватимуть на телеканалах олігархах, як попередні матеріали про можливе святкування дня народження керівника офісу Президента Андрія Єрмака. Саме тому голова фракції "Слуга народу" спеціально буде дивитися їхні ефіри.

Однак політик заявив, що результат розслідування для нього не є новим, оскільки про політичне об'єднання Дмитра Разумкова, Арсена Авакова та Арсенія Яценюка говорили раніше.

Корнієнко "блок РАЯ" прогнозував ще задовго до Вільнюса,

– заявив Арахамія.

Попри те, що ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова не було на дні народженні Савіка Шустера, Арахамія переконаний, що він там "генеральний спонсор тусовочки". Крім того, на думку політика, нардеп Роман Соха вийшов із фракції "слуг" саме тому, що нібито отримав гроші від одного з "героїв розслідування".

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