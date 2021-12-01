По словам Давида Арахамия, вице-спикер парламента Александр Корниенко давно предусматривал создание "блока РАЯ" – Разумков, Аваков, Яценюк. Поэтому информация о переговорах в Вильнюсе для "Слуги народа" не была новой.

Обратите внимание Ахметов мог использовать день рождения Шустера, чтобы найти кандидата в президенты, – СМИ

Арахамия говорит, что будет смотреть каналы Ахметова

Давид Арахамия убежден, что у журналистов "Украинской правды" получилось хорошее расследование, однако ему интересно, будут ли его так же демонстрировать на телеканалах олигархах, как предварительные материалы о возможном праздновании Дня рождения руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Именно поэтому председатель фракции "Слуга народа" специально будет смотреть их эфиры.

Однако политик заявил, что результат расследования для него не является новым, поскольку о политическом объединении Дмитрия Разумкова, Арсена Авакова и Арсения Яценюка говорили ранее.

Корниенко "блок РАЯ" прогнозировал еще задолго до Вильнюса,

– заявил Арахамия.

Несмотря на то, что экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова не было на дне рождении Савика Шустера, Арахамия убежден, что он там "генеральный спонсор тусовочки". Кроме того, по мнению политика, нардеп Роман Соха вышел из фракции "слуг" именно потому, что якобы получил деньги от одного из "героев расследования".

День рождения Шустера в Вильнюсе: главное