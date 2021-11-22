Украинцы пошутили над "воинами Ахметова"

На фото экс-министр, бизнесмен, врач, журналист, ведущий и бывший премьер держали в руках рыцарские щиты и мечи. Аваков подписал фото словами "Да-да, это именно то, о чем вы подумали".

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Однако похоже, что никто так и не понял, что именно имел в виду бывший министр внутренних дел. Поэтому украинцы начали предлагать собственные версии в социальных сетях.

Самым распространенным стало утверждение, что мужчины основали новую партию. Пользователи Сети даже придумали для нее несколько вариантов названия: "Народный Понт", "Партия Гордонов", "Альянс воинов Ахметова за Киев", "Ринат", "Мухоморы Ахметова" и др.

Фото Авакова лишь за несколько часов породило в сети множество мемов.



Украинцы пошутили над фото Авакова / Мем Владислава Сердюка

Заметим, сфотографировались мужчины на острове Тракай в Литве. Там в течение 19 и 20 ноября проходил форум "Будущее демократии". Известно, что по крайней мере один из героев фото – Савик Шустер – посетил это мероприятие.

Кстати, ранее Аваков говорил, что на посту президента Владимира Зеленского могут подвинуть врач Евгений Комаровский или журналист Дмитрий Гордон.