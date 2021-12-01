Журналисты издания выяснили, что самолет олигарха Рината Ахметова 21 ноября вылетел из аэропорта Борисполя в Париж. Оттуда он отправился в Вильнюс.

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В Вильнюсе на день рождения Шустера собрались политики

В столицу Литвы тогда вылетел и другой частный борт. Далее гости, которые были в самолете, собрались на день рождения Савика Шустера. На видео есть кадры с самого празднования, на котором присутствовали многие известные в Украине люди, имеющие отношение к политике.

На дне рождения Шустера были

журналист Дмитрий Гордон,

доктор Евгений Комаровский,

бывший премьер-министр Владимир Гройсман,

экс-глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков.

По информации журналистов, на празднике мог быть и брат мэра Киева боксер Владимир Кличко. Однако эти данные не прокомментировали гости Савика Шустера да и сам ведущий.

На встрече олигархов мог искать кандидата в президенты

Издание считает, что эту встречу использовал Ахметов, чтобы провести переговоры с оппонентами действующей власти и потенциальными кандидатами на предстоящих президентских и парламентских выборах. В частности, чтобы найти человека, который может в 2024 году бороться за кресло главы государства с Владимиром Зеленским.

В материале говорится о том, что украинские олигархи часто использовали тайные встречи за границей, где "как можно дальше от посторонних глаз" заключались политические договоренности.

В пример приводят переговоры в 2014 году в Вене олигарха Дмитрия Фирташа и политиков Виталия Кличко и Петра Порошенко. Кличко тогда имел самый высокий рейтинг среди кандидатов в президенты, однако снял свою кандидатуру, выразив поддержку Порошенко.

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