У кого какие "козыри", рычаги влияния и союзники, и как громкие политические разборки могут повлиять на жизнь украинцев – разбирались журналисты сайта 24 канала с экспертами.

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Как "побитые горшки" повлияют на жизнь страны

Политическая турбулентность на фоне "побитых горшков" с Ахметовым, увольнения Разумкова и министров, которая наблюдается в последние месяцы в Украине, не грозит ни обществу, ни Зеленскому, уверен политолог Владимир Фесенко. Он отметил, что в украинских реалиях – это почти норма.

Такая турбулентность фактически есть каждый год и происходит время от времени. За последние полгода президентства Порошенко с конца 2015 года постоянно обсуждалась тема роспуска Верховной Рады. Но к ее роспуску может привести острый политический кризис, именно острый,

– добавил он.

В Украине такой кризис наблюдался, например, в 2007 году. Для роспуска парламента должно быть согласие президента и политических сил, как это было летом 2014 года, когда нашли формальные основания. "Перезапустить" парламент можно и указом президента, как это было в 2019 году. Поэтому ключевым моментом является согласие президента – автоматически распустить Верховную Раду невозможно, подчеркнул эксперт. Кроме того, это невыгодно и главе государства, ведь он потеряет большинство, однако пойдет на пользу его оппонентам. По мнению политолога, юридически монобольшинству сейчас ничего не угрожает.



Фесенко уверен, что монобольшинство – в безопасности / Фото из фейсбука эксперта

Никаких рисков для существования монобольшинства не существует. Но если будут выборы, тогда у Зеленского в лучшем случае будет 150 депутатов. Безусловно, это ему не выгодно. А для оппозиционных и некоторых внепарламентских сил есть шансы пройти, не гарантированные, но есть,

– уточнил эксперт.

По словам Фесенко, наблюдается противостояние между президентом и условной широкой "олигархической коалицией" – Ринатом Ахметовым, Петром Порошенко и Виктором Медведчуком.

Именно этой "олигархической коалиции" и выгодны досрочные выборы. Они таким образом могут поменять ситуацию в парламенте и попытаться создать новую коалицию и новое правительство. И это кардинально ограничит влияние президента.

Смена "ахитектуры власти"

Политолог Максим Джигун объяснил, что в последние месяцы "архитектура власти" серьезно изменилась. И вряд ли напоминает тот формат взаимодействия между президентом и другими ветвями государственной власти, которым она выглядела и вырисовывалась в начале правления Зеленского. По его словам, полтора года монобольшинство, фактически оставшееся сейчас на бумаге, выглядело достаточно солидно – публичных конфликтов не было в медийном поле.

Мы видели, что какое-то единство между депутатами есть, и если там все равно формировались какие-то группы влияния и интересов, даже внутри фракции "Слуга народа", то в критических и важных для президента решениях и инициативах была единая позиция и хватало голосов для того, чтобы привлечь то или иное решение. Сегодня мы видим, что тот монолит, который пытались по крайней мере медийно играть представители "Слуг народа", распался и все более становится видимым этот конфликт. Максим Джигун Политолог, партнер консалтинговой компании Good Politics

Народные депутаты 6 октября проголосовали за увольнение Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. По словам политолога, эта ситуация была одной из критических и очень видимой по сравнению с другими скандалами. Фактически с "уходом" Разумкова концепция монобольшинства стала еще более "бумажной" – начали сильнее дробиться группы влияния и выходить наружу конфликты.

Стоит отметить, что снятие Разумкова было без каких-либо формальных юридических причин, которые могли бы для того быть. Ведь в Конституции Украины, в законодательстве, четко прописаны условия, по которым можно снять главу Верховной Рады. Так, в случае с Разумковым этого не было. Был просто вопрос политической воли и желания отдельных представителей монобольшинства то ли отомстить, то ли эмоционально отреагировать на самостоятельность Разумкова,

– сказал эксперт.

Разумков, уточнил он, "сейчас ведет логическую продуманную игру – политическую и оппозиционную к власти, играющую на его руку". А снятие Разумкова в первую очередь негативно отразилось на самой власти. Ведь бывший спикер парламента "и мечтать не мог о росте на 8% рейтинга за один месяц, но сейчас мы видим, что эта тенденция продолжается". Более того, "создание межфракционного депутатского объединения бесспорно также играет свою роль и осторожно, но расшатывает ситуацию".

Джигун уверен, что, с одной стороны, Разумков отдает себе отчет, что применение к нему санкций со стороны "Слуг народа" быть не может, потому что межфракционные объединения не запрещены и могут функционировать. Но с другой стороны, это значительно ослабляет "слуг" в том контексте, что 21 представитель этого межфракционного объединения – люди из президентской партии, которые "присоединились с моральной и политической точки зрения".

Кому выгодны досрочные парламентские выборы

Максим Джигун объяснил, что ситуация с досрочными выборами в Верховную Раду будет выгодна в первую очередь для оппозиционных сил, а также для Разумкова, потому что он понимает, что "перекочевавшие" к нему от Зеленского рейтинги могут быть очень быстротечными.

Он получил эти проценты в первую очередь на том, что сформировал к себе ощущение электората определенной жертвы и человека, которого пытаются нейтрализовать за его самостоятельность и политическую позицию. Я думаю, что для него это был бы очень выгодный ход дел,

– отметил политолог.

По мнению эксперта, монобольшинства пока не существует – несмотря на то, что есть 241 народный депутат "Слуги народа", – реальных голосов сейчас не хватает. Это могло бы являться основанием для досрочных выборов в парламент, однако политической воли на это нет.



По мнению Джигуна, рейтинг Разумкова может быстро обвалиться / Фото из фейсбука эксперта

Это, конечно, и невыгодно власти, ведь такого "джекпота", который они сорвали в 2019 году, однозначно не будет. Социология указывает на то, что в парламент могут пройти от 5 до 8 политических сил. Это еще более усложняет политическую картинку и приведет к тому, что нужно будет договариваться с разными политическими силами и искать с ними компромиссы. Поэтому для этой власти это очень неудобно и этот процесс нужно как можно дольше оттянуть,

– добавил Джигун.

Он отметил, что сейчас активизировалось немало политических проектов и они приобретают некую прибавочную стоимость и вес. В частности, Владимир Гройсман, Дмитрий Разумков, Олег Ляшко и другие политические силы, которые все чаще появляются в медиа.

Не буду называть, но мы хорошо знаем, кто их подогревает, и за чей счет они наращивают свои рейтинги. У Разумкова, который зарегистрировал свою партию, которую он выкупил еще год назад и переименовал, внутри парламента могут быть проблемы,

– уверен эксперт.

Потому что в межфракционное объединение "Умная политика" могут войти еще десятки народных депутатов, являющихся сторонниками политики действующей власти, а не самого Разумкова. Они могут выбить у экс-спикера Верховной Рады "козыри из рук".

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Ахметов против Зеленского

Журналисты "Украинской правды", ссылаясь на собственные источники из окружения Владимира Зеленского и Рината Ахметова, утверждают, что между ними – "пробная битва или репетиция войны". Этому предшествовали "Закон об олигархах", изменение манеры общения, давление и финансовое поощрение отдельных народных депутатов и ТОП-чиновников от якобы приближенных к "олигарху" людей, а также увольнение Разумкова.

Отмечается, что тональность политических шоу на главном медиаресурсе медиахолдинга Ахметова "Украина 24" к Владимиру Зеленскому и его команде ощутимо ухудшилась. Сам Ринат Ахметов в комментарии "Радио Свобода" заявил, что никаких договоренностей о том, как должны выглядеть эфиры о деятельности действующей власти, и кто именно должен присутствовать на этих шоу, не было. По его словам, свобода слова является одним из больших достижений Украины за 30 лет.

Это (свобода слова – 24 канал) – один из важнейших принципов свободного и демократического общества. И "Медиа Группа Украина" придерживается этого принципа и будет его защищать,

– сказал олигарх.

В то же время увеличение количества критики в адрес действующей власти он объяснил тем, что "для того, чтобы Украина была сильной и успешной, нужна экономическая и политическая конкуренция. Политическая конкуренция – это и есть свобода слова". Он уверяет, что его каналы предоставляют "равнозначную площадку для мнения как представителям власти, так и оппозиции", а если критиковать власть стали больше, то это – "вопрос к власти".

Комментируя "Закон об олигархах", Ахметов заявил, что считает себя не олигархом, а инвестором. И добавил, что если понадобится, то готов защищать имя в украинских и международных судах.



Ринат Ахметов не считает себя олигархом / Фото из архива 24 канала

Политолог Владимир Фесенко назвал противостояние между Ахметовым и Зеленским – новой тенденцией, начавшейся с сентября. Главная причина – "Закон об олигархах", а дополнительная – увольнение Разумкова.

То, что Ахметов очень мощно и напрямую поддержал Разумкова, вызвало дополнительное недовольство президента. Но войну начал сам Ахметов. И причина информационной и политической войны – "Закон об олигархах". Ахметову он (закон – 24 канал) очень не нравится, и он считает это унижением. И я думаю, что он считает, что Зеленский слаб, что он ничего не сможет ему сделать. Потому решил пойти в такую атаку. Владимир Фесенко Украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента".

Политолог обратил внимание, что атака направлена на Зеленского, а не на Игоря Коломойского, о котором "никто сейчас особо не упоминает, разве если хочет как-то привязать Зеленского к Коломойскому".

Это обычная ошибка. Нет никакого противостояния между Ахметовым и Коломойским. Есть противостояние между Ахметовым и Зеленским,

– подчеркнул эксперт.

Такого же мнения и политолог Максим Джигун. Он отметил, что не наблюдает активного противостояния между Ахметовым и Коломойским. Это ведь олигархи очень разных весовых категорий.



По словам Фесенко, Коломойского сейчас мало вспоминают / Фото slovoidilo

И сравнить возможности влияний Ахметова с подсанкционным в США Коломойским очень сложно. Я считаю, что это несравнимые величины. И такая лояльность со стороны президента и его окружения к Коломойскому никак не дает ему уверенности в том, что он может "отщепить" часть влияния от Ахметова.

– уточнил Джигун.

Эксперт подчеркнул, что Ринат Ахметов – человек не простой. За годы своей активной политической и деловой жизни он коммуницировал и налаживал взаимоотношения не с одним президентом. А у Зеленского необходимость работать и сотрудничать с олигархами появилась относительно недавно – после начала его политической карьеры. Ахметов имеет значительно больший опыт, и вопрос собственного достоинства и своего статуса в обществе и деловых кругах для него значительно важнее, чем деньги. Джигун считает, что в "начатой борьбе" верх в ситуации все же получит не президент.

Потому что это (Ринат Ахметов – 24 канал) человек, который имеет значительно больше рычагов влияния, чем власть имеет против Ахметова. Проблема и в том, что Зеленский параллельно начал борьбу против многих лиц. Если мы вспомним за последние месяцы, то это и снятие Авакова, конфликт с Кличко, снятие Разумкова,

– напомнил политолог.

Поэтому "все эти люди, совершенно логично, начинают объединяться против единого своего врага". Сейчас под вопросом, хватит ли опыта, ресурса и возможностей у власти для того, чтобы всех их побороть и остаться в креслах.



"Оскорбленные" политики начинают объединяться против Зеленского, считает Джигун / Фото из архива 24 канала

Владимир Фесенко объяснил, что само по себе включение в реестр олигархов – это как "клеймо".

На это и намекнул Игорь Коломойский в комментарии "Радио Свобода" в июне 2021 года. "Костюм сошью и нашью на него звезду "Олігарх", – сказал он. Политолог пояснив, что аналогия заключалась в том, что ты отличаешься.

Да, в тебе есть небольшие ограничения, чисто символические, но это "клеймо олигарха". Оно может негативно отражаться на репутации. На самом деле украинским богачам очень не нравится, когда их называют олигархами, просто называют неформальными. Я это знаю по собственному опыту,

– уточнил эксперт.

В частности, Фесенко вспомнил, что когда появился проект закона об олигархах и началась дискуссия, то в пресс-службе СКМ (System Capital Management) – холдинговой компании Рината Ахметова – сразу же заявили, что "Ахметов – не олигарх, он инвестор".

Им не нравится, что это создает негативный имидж. А это же будет официально зафиксировано. Это также усиленный контроль. Это тоже не нравится. Норма о том, что каждый политик, госслужащий должен отчитываться, писать декларацию о контакте по телефону или личном с олигархом – это тоже обидно,

– добавил политолог.

Попасть в "реестр олигархов" – значит и рисковать привлечением внешних инвестиций, потому что "это – показатель токсичности".

Западные партнеры призывают Украину к борьбе с олигархами, поэтому если будет именно официальный статус олигарха, включение в реестр, это может привести к отказам тем компаниям, которые связаны с олигархами во внешних инвестициях.

"Козыри" Ахметова

Фесенко отметил, что информационно-политическая война, которую начал Ахметов, сейчас и является главным его инструментом. С одной стороны, использование масс-медиа – это мощная информационная атака на Зеленского, которой ранее не наблюдалось. Кроме того, создалась широкая неформальная коалиция, представители которой присутствуют на каналах Ахметова. В частности, они постоянно критикуют Зеленского и это приводит снижению рейтингов президента.

А рейтинги его оппонентов, которые присутствуют на каналах Ахметова, выросли. Особенно у Разумкова. По другим – меньше, а вот у Разумкова существенно они поднялись. Здесь есть эффект информационной поддержки. Безусловно, что через Верховную Раду и через информационные атаки будут попытки дестабилизировать политическую ситуацию, используя и риски энергетического кризиса,

– подчеркнул специалист.

Ринат Ахметов, Виктор Медведчук, Петр Порошенко тоже будут пытаться расшатать политическую ситуацию. И, если будет возможность, они попытаются переформатировать парламентское большинство или спровоцировать досрочные парламентские выборы. Однако, заметил политолог, они могут "играть так в долгую". То есть, необязательно сейчас это сделать, потому что главное для них – максимально ослабить президента Зеленского.



Ахметов начал информационно-политическую войну против Зеленского, отметил Фесенко / Коллаж 24 канала

Если получится поменять власть только за два года на парламентских выборах – ничего страшного, главное – максимально ослабить Зеленского. Возможно, это заставит его идти на уступки. Или, если удастся, переформатировать парламентское большинство, то можно отменить тот же "Закон об олигархах",

– добавил он.

Кроме того, олигархи будут обжаловать в судах даже включение их в реестр, ведь такая возможность предусмотрена законом. Будут оспаривать и сам закон в Конституционном суде. И, скорее всего, даже в Европейском суде по правам человека. Судебное сопротивление будет одним из главных инструментов в руках Ахметова.

Также уже заметно, что Ахметов может влиять на политическую ситуацию из-за риска энергетического кризиса. Уже сейчас некоторые эксперты подозревают, что одновременная остановка нескольких энергетических блоков на тепловых электростанциях, которые принадлежат Ахметову, может быть способом усилить, спровоцировать энергетический кризис,

– отметил Фесенко.

Он отметил, что сейчас и так есть проблемы, особенно с углем, но это может спровоцировать и отключения энергии. В дальнейшем это может повлиять на настроения людей, на их отношение к президенту и к Кабмину.

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Каким может быть ответ Зеленского

Владимир Фесенко также отметил, что инструменты влияния есть и у Зеленского, и они достаточно мощные. Однако, в Украине не очень эффективны правоохранительные органы – еще менее эффективные, чем были во времена Леонида Кучмы, и, например, во времена Виктора Януковича. Но теоретически попытка использовать их против Ахметова может быть.

Второй показательный момент, сейчас он как раз в дискуссии – возобновление дела "Ротердам+". НАБУ еще во времена Порошенко пыталось открыть это дело. Но это было невыгодно ни Порошенко, ни, безусловно, Ахметову. Попытка была и при Зеленском. Были определенные подозрения, а потом это дело начали блокировать и тормозить,

– напомнил он.

Секретарь СНБО Алексей Данилов 10 ноября анонсировал, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) в ближайшее время заслушает отчет Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) по так называемому делу "Роттердам+". В этот же день, как сообщил Центр противодействия коррупции (ЦПК), заявитель по делу "Роттердам+", экс-депутат Виктор Чумак отказался идти в апелляцию ВАКС. Он неожиданно отозвал свою жалобу. Теперь заявителей по этому делу не осталось.

Фесенко отметил, что сейчас идет борьба, ведь Чумак отозвал иск, что вызвало огромные подозрения.

Даже суммы называют, но я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. Очень деликатное дело, но подозрения очень велики относительно того, почему это было сделано. Поэтому, если будет возобновлено дело "Роттердам+", то это риск для Ахметова,

– пояснил эксперт.

Впоследствии Чумак в комментарии к посту главы ЦПК Виталия Шабунина в Facebook написал, что "я здоров и не имею критической потребности в деньгах для Лазурного берега. По-моему, я тебе все сказал. Там соревнуются два олигарха. Пусть соревнуются без меня. Я не хочу быть рядом".

Кроме "Ротердам+", у Зеленского есть и другие "козыри". В частности, по словам Фесенко, если будет острое состояние энергетического кризиса, то могут быть введены чрезвычайные меры по деятельности компаний Ахметова ДТЭК. А в перспективе и изменения в законодательство, антимонопольные ограничения, которые могут ударить по ДТЭК в энергетической сфере.

Также могут быть введены меры, которые усилят налоговую нагрузку на компании Ахметова. Поэтому в руках президента – большие рычаги влияния. Вопрос заключается в том, удастся ли их эффективно применить, потому что эффективность государственных институтов в Украине, к сожалению, не очень высока, подытожил Фесенко.