Олигархи дадут бой

Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента", который исследует украинских олигархов, рассказал, что собственные источники в парламенте ему сообщили: шансы на принятие законопроекта об олигархах в первом чтении есть.

Читайте также Олигархи, на выход: сможет ли Украина избавиться от влияния "избранных"

А во втором чтении, по словам тех же источников, представители олигархических группировок попытаются деформировать этот законопроект с помощью традиционной методики – тысячи поправок. Это будет своеобразная тактика воздействия на его содержание. Потому что он действительно не нравится тем людям, которые могут попасть в реестр олигархов,

– отметил политолог.

Политолог Максим Джигун говорит, что во время рассмотрения законопроекта об олигархах "будет немало правок, возражений, высказываний из оппозиционных фракций".

"Вопрос в том, будут ли готовы "слуги" пойти на компромисс с совестью и Разумков вместе с ними, чтобы принимать это в "турбо-режиме". Скорость принятия будет зависеть и от того, насколько адекватны будут предложения от оппозиционных фракций. Поскольку декларативно они все заявляют, что против олигархов. Однако, являются ли их законопроекты качественными и эффективными? Это также вызывает много вопросов", – отмечает он.

За громкими лозунгами они все за борьбу, а с другой стороны они понимают, что зависят от олигархов и вынуждены голосовать так, как этого хотят самые богатые люди Украины,

– говорит эксперт.

По его словам, представители лоббистских групп в парламенте за законопроект в первом чтении проголосуют, понимая, что "реальной борьбы не состоится".

Это очень выигрышная тема для всех. В Верховной Раде будут голосовать и показывать, что они борются, но будут при этом частью олигархического влияния. Это такая "win-система". А страдать будет народ,

– добавил политолог.

Чего ждать Комитет обороны проголосовал за законопроект об олигархах. В четверг, 1 июля, на внеочередном заседании Верховной Рады народные депутаты будут голосовать за принятие закона об олигархах в первом чтении. Документ называется "Проект закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Заседание созывается по инициативе президента Владимира Зеленского.

Группы влияния в Раде

Политолог Владимир Фесенко рассказал, что вместе с коллегами по "Трехсторонней контактной группе" с помощью партнеров-социологов из Active group проверили реакцию простых граждан на законодательные инициативы президента Зеленского. Соответствующий опрос был проведен 17-18 июня (опрошено 1200 респондентов).

Мы просили респондентов назвать, кого они считают олигархами. Около половины назвали четырех человек: Ахметова, Коломойского, Порошенко и Медведчука. Другие набрали менее 10%,

– говорит эксперт.

По словам Фесенко, у Рината Ахметова есть ряд внефракционных депутатов напрямую связанных с ним. Например, Новинский влияет на одну из групп "слуг", чтобы те голосовали по инициативе Ахметова.

Ринат Ахметов / Фото – НВ

Игорь Коломойский имеет, по разным оценкам, около 20 своих людей во фракции "Слуга народа", отмечает эксперт.

Однако, последние месяцы эти депутаты демонстрируют показательную лояльность Зеленскому. Также он имеет влияние на часть нардепов из фракции "За майбутнє", включая одного из ее руководителей Игоря Палицу,

– объясняет Фесенко.

Игорь Коломойский / Фото – Бизнес Цензор

У бывшего президента Петра Порошенко есть своя фракция в парламенте. По словам политолога, он также имеет опосредованное влияние на некоторых депутатов из "Голоса".

Петр Порошенко / Фото – "Украинская правда"

Виктор Медведчук, говорит эксперт, имеет влияние как минимум на половину депутатов из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь". А также на пророссийские группы.

Виктор Медведчук / Фото – "Европейская правда"

Альтернативные законопроекты

Депутаты от оппозиционных фракций подали три альтернативных законопроекта. В частности, 15 июня был зарегистрирован законопроект №5599-1 о деолигархизации, содействии конкуренции, очищении власти от коррупционных влияний и социальной ответственности бизнеса. Среди авторов законопроекта народные депутаты Николай Княжицкий, Артур Герасимов, Ирина Геращенко, Иванна Климпуш-Цинцадзе (фракция "Европейская солидарность"), Андрей Осадчук, Роман Костенко, Рустем Умеров ("Голос"), Сергей Власенко, Александр Абдуллин, Иван Крулько (“Батькивщина”).

был зарегистрирован законопроект №5599-1 о деолигархизации, содействии конкуренции, очищении власти от коррупционных влияний и социальной ответственности бизнеса. народные депутаты Николай Княжицкий, Артур Герасимов, Ирина Геращенко, Иванна Климпуш-Цинцадзе (фракция "Европейская солидарность"), Андрей Осадчук, Роман Костенко, Рустем Умеров ("Голос"), Сергей Власенко, Александр Абдуллин, Иван Крулько (“Батькивщина”). 16 июня также был зарегистрирован альтернативный проект закона №5599-2 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Инициатор – народный депутат из группы "За майбутнє" Антон Поляков.

также был зарегистрирован альтернативный проект закона №5599-2 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". – народный депутат из группы "За майбутнє" Антон Поляков. Проект закона "О честной политике и честной власти" № 5599-3 зарегистрировали в парламенте 17 июня. На этот раз инициатором законопроекта выступила группа народных депутатов из фракции ВО "Батькивщина" во главе с Андреем Николаенко. Этот законопроект стал четвертым в общем и третьим альтернативным на тему деолигархизации.

По процедуре, прежде чем выносить на голосование президентский проект, парламентские комитеты должны рассмотреть альтернативные предложения.

Хотят прикрыть своих патронов

Политолог Владимир Фесенко считает, что альтернативные законопроекты, которые внесли оппозиционные фракции, не имеют шансов на принятие.

Те, кто предлагает альтернативные законопроекты, пытаются завалить законопроект Зеленского или воспользоваться вторым чтением, чтобы предложить сотни поправок в интересах своих "олигархических патронов",

– говорит эксперт.

По словам политолога, законопроект о ренте на добычу железной руды, за который также будут голосовать парламентарии и который "бьет по экономическим интересам отдельных олигархов, в первую очередь по Ахметову, – гораздо больше неприятен для него, потому что это прямые экономические потери".

Важно Проблема олигархии – такая же угроза нацбезопасности, как война на Востоке, – Гетманцев

Политолог Максим Джигун считает, что "за громкими заголовками, которые звучат о "деолигархизации", нет ничего общего с борьбой с олигархами". По мнению эксперта, этот проект закона является декларативным. Конкретных рычагов, которые бы сделали невозможным влияние олигархов на политическую ситуацию в стране, нет. Особенно странным выглядит этот законопроект в том контексте, что президент хочет бороться против олигархов, зная, что часть его депутатов находится на "абонементе" у тех же олигархов,

– говорит Джигун. Максим Джигун / Фото – фейсбук Максима Джигуна По его словам, проследить, например, встречи чиновников с олигархами будет невозможно. Условно говоря, президент и народный депутат не могут встречаться, но их помощники спокойно могут проводить эти встречи, но они никакого официального статуса не имеют. Множество таких вещей, которые накапливаются, вызывают больше вопросов чем ответов,

– отмечает политолог. Максим Джигун говорит, что законопроект об олигархах "направлен в первую очередь на информационную волну, пиар, декларативное выполнение обещаний президента, но не является реальным инструментом". В Украине не нужно принимать никаких законов против олигархов, в Украине надо сформировать честную и независимую судебную ветвь власти. Если она будет правильно функционировать, то олигархи сразу перестанут иметь такую власть,

– говорит политолог. Противоположное мнение имеет политолог Владимир Фесенко. Он считает, что "если бы законопроект об олигархах был декларативным, то такой огласки не было бы". Почему закон так не нравится олигархам? Порошенко выступил с критикой и видит угрозу для себя. Если он такой декларативный, то какая угроза? Пресс-служба Ахметова также сказала, что "он не олигарх, а инвестор". Если это декларативный законопроект, то зачем делать такие заявления?

– говорит эксперт. Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" отмечает, что существует популярное мнение, что "не нужно делать такой законопроект, как это сделал Зеленский, а надо ограничивать монопольное влияние олигархов в экономике". Однако, говорит эксперт, феномен олигархов именно в том и заключается, что они получают монопольное влияние в отдельных отраслях через политическое влияние. Есть два подхода к этому законопроекту и они противоречат друг другу. Первый – это сугубо декларативный проект, второй – это посягательство на права и свободу людей, разрушение демократия. Так где же истина? На самом деле это свидетельствует о том, что истина посередине,

– добавил политолог.

Политолог Владимир Фесенко / Фото – Ua.News

По словам Владимира Фесенко, "не стоит ожидать, что одним законопроектом получится одолеть украинских олигархов". Для этого, говорит эксперт, нужен целый ряд решений.

В законопроекте нет ограничений в медийной сфере. Они там были, но после критики, которая появилась в некоторых СМИ, их убрали,

– добавил политолог.

Владимир Фесенко считает, что "сам факт создания реестра и небольшие ограничения создают проблемы и делают статус олигарха "токсичным".

Если получится отпугнуть представителей бизнеса от политики, это будет определенный плюс. Надо бороться с влиянием денег на большую политику не только на уровне олигархов, но и на местном уровне,

– добавил эксперт.

Справится ли монобольшинство?