Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью "Украинской правде" сообщал, что в анонсированном законопроекте будет семь критериев, по которым будут определять, кто является олигархом. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает основным признаком причисления к олигархам влияние на власть.

​К теме Я считаю их просто бандитами, – Зеленский об украинских олигархах

Олигархи и влияние

По предварительной оценке СНБО, в Украине есть 13 человек, которых можно отнести к категории олигархов. Однако, их фамилии пока не опубликованы.

Мы не хотим убить большой бизнес, но мы точно убиваем понятия, содержание и влияние олигархической системы в нашей стране. Влияния на масс-медиа не будет, влияния на политику не будет, влияния на чиновников не может быть. Но если это будет, то эти люди получат билет под названием "олигарх". Они появятся в специальном реестре и тогда этот крупный бизнес может потерять большую часть активов,

– заявил глава государства во время пресс-конференции 20 мая.

Зеленский отметил, что тот, кто попадет в этот реестр – подпадет под определенную категорию санкций. По словам главы государства, в законопроекте есть три главных пункта, объединение которых будет означать автоматическое попадание в реестр. В частности, это влияние на медиа; участие в политической жизни страны (влияние на депутатов и чиновников, собственная партия, финансирование партии); сумма активов и состояния.

Согласно этой философии, у них сегодня есть возможность не быть олигархом и не стать им. Согласно этому закону, у них будет не очень долгое время, чтобы избавиться от всего этого влияния. Даже мы им покажем, каким образом можно это сделать, если это нужно. Тупика для них не будет. Это нормальный закон, уважающий большой бизнес,

– добавил Зеленский.

Руслан Стефанчук заявил, что если олигарх подпадает под три или более параметров, то соответствующие санкции будут направлены, чтобы он потерял один или два из тех параметров, под которые попадает. По его словам, речь идет о "какой-то вид юридической ответственности".

Кто может попасть в список 13-ти

Бывший народный депутат член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко со ссылкой на свои источники, пишет, что под критерии олигархов могут попасть Ринат Ахметов, Петр Порошенко, Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский, Виктор Пинчук, Сергей Левочкин, Виктор Медведчук, Вадим Новинский, Юрий Косюк, Олег Бахматюк, Константин Жеваго и супруги Гереги.

В перечень самых богатых людей Украины по версии издания Forbes Украина, входят:

Ринат Ахметов (состояние 7,6 миллиарда долларов);

(состояние 7,6 миллиарда долларов); Виктор Пинчук (2,5 миллиарда долларов);

(2,5 миллиарда долларов); Константин Жеваго (2,4 миллиарда долларов);

(2,4 миллиарда долларов); Игорь Коломойский (1,8 миллиарда долларов);

(1,8 миллиарда долларов); Геннадий Боголюбов (1,7 миллиарда долларов);

(1,7 миллиарда долларов); Петр Порошенко (1,6 миллиарда долларов);

(1,6 миллиарда долларов); Вадим Новинский (1,4 миллиарда долларов).

К самой богатой "десятке" украинцев Forbes причисляет Юрия Косюка, Александра Ярославского, а еще супругов Александра и Галину Герег.

Почему этот закон является важным для Украины?

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на своей странице в Facebook написал, что рядом с военной агрессией Российской Федерации одной из основных угроз национальной безопасности Украины является олигархическая система.

Система, которая начала формироваться фактически сразу после обретения Украиной независимости при полном бездействии власти. С годами олигархическая система, которая все больше укреплялась и заплывала финансовым коррупционным жирком, становилась все увереннее в себе и все наглее вмешивалась в украинскую политику,

– написал Данилов.

Он отмечает, что за долгие годы Украина оказалась "надежно запертой в плотном олигархическом треугольнике, где олигархическая экономика порождала монополии и коррупции". По словам Данилова, именно поэтому любым системным реформам оказывается яростное сопротивление олигархов, которые угрожают их положению, что доминирует в экономической сфере и влияния на государственные институты.

Сформированные олигархические группы через инкорпорированных во власть "своих правильных" кадров фактически приватизировали сектора отечественной экономики: газовую, химическую, энергетическую, нефтеперерабатывающую сферы, и протянули свои когти к прибыльному аграрному сектору. Монополии привели к глубинной коррупции,

– добавил секретарь СНБО.

Украинские олигархи: особенности

Политолог Максим Джигун говорит, что потребность в этом законопроекте появилась давно. Проблема олигархата беспокоит украинцев на протяжении всех лет независимости.

Большинство олигархов еще со времен 90-х годов не слишком демократичными способами получили, в том числе, государственные предприятия и другие украинские ресурсы за бесценок. Сегодня они используют все исключительно для собственного обогащения. Интересы украинцев здесь никак не представлены. Если говорить об этом законопроекте, как об идее, то он давно созрел, он актуален и пользуется спросом в обществе. Это хорошая по форме оболочка, однако я сомневаюсь, что это приведет к каким-то качественным изменениям в восприятии олигархов или их искоренению из Украины,

– говорит политолог.

Максим Джигун отмечает, что все руководители государства, которые были на протяжении лет независимости Украины сформировали систему, которая позволила налаживать отношения с олигархами и находить с ними компромиссы, выстраивать силу противовесов, которая работает в медийном, финансовом и административном плане.

"Трехсторонняя исследовательская группа", в которую входят Владимир Фесенко, Андрей Еременко и Александр Каменец в апреле 2021 года обнародовала свое исследование "Деолигархизация" и проанализировала особенности украинской олигархии.

В Украине регулярно меняются президенты, руководящие партии и правительства, а вот список главных олигархов остается почти неизменным последние 15 лет. Но отношения украинских олигархов с президентами и господствующими политическими силами это скорее симбиоз, взаимное приспособление, и взаимное влияние. Нет доминирования одной стороны. Это динамичная и конкурентная система единства и борьбы противоположностей,

– сказано в исследовании.

Политолог Владимир Фесенко, который исследует украинских олигархов, говорит, что есть три основных признака олигархов:

влиятельный человек в бизнесе, который имеет большое состояние и большое влияние в экономике;

большое политическое влияние – наличие или собственной партии или собственной фракции в парламенте, своих людей в исполнительной власти, в местном самоуправлении, то есть наличие весомых влиятельных лоббистских инструментов в политике и государственном управлении;

большое медийное воздействие-в первую очередь наличие своего собственного, как минимума, одного телеканала.

Политолог Максим Джигун отмечает, что имеет большие сомнения относительно того, что президент может предпринять реальные действия этим олигархическим кругам, потому что это ослабит и его позицию.

Самая большая здесь проблема, что принимая качественный законопроект, Зеленский, фактически, "выстреливает себе в ногу" и лишается этой системы взаимоотношений. Я очень сомневаюсь, что в этом законопроекте будут заложены такие механизмы и инструменты, которые действительно лишат нас тех угроз и проблем, которые мы имеем сейчас,

– говорит Джигун.

По словам политолога, в Украине сложилась система такой "копняковой демократии", когда лично и по доброй воле серьезные политические решения не принимаются, является следствием внешнего давления от западных партнеров – ЕС и США.

Сегодня Коломойский является одним из врагов США и находится в санкционном списке. С Медведчуком ситуация также неоднозначна. Сейчас продолжают играть в "долгую политическую игру" против Медведчука, но лично я не вижу сейчас каких-либо угроз для лидера "Оппозиционной платформы – За Жизнь", несмотря на то, что человеку, которого подозревают в государственной измене, дают меру пресечения не содержания под стражей, а домашний арест. Я себе не могу представить, чтобы похожая ситуация произошла в какой-то другой цивилизованной стране. Поэтому сейчас наблюдаем двоякость,

– говорит Джигун.

Механизмы борьбы с "олигархатом". Заработают?

Политолог Владимир Фесенко говорит, если исходить из государственной политики и из задачи деолигархизации, надо определить четкие инструменты, каким образом и как вывести крупных украинских бизнесменов из политики.

Как это сделать? Простого способа здесь нет. Запретить участвовать в политике, например, в выборах нельзя, потому что это конституционное право каждого гражданина. Если человек избран депутатом в Верховную Раду или занимать должность в исполнительной власти, то он не может заниматься бизнесом. Такой запрет в Конституции есть, но надо чтобы он жестко действовал. Нужны санкции за то, что человек занимается бизнесом,

– говорит политолог.

По словам Фесенко, нужно определить такие критерии, чтобы можно было привлечь к ответственности, например, за использование политического и государственного статуса для деловых целей.

Если подтверждается конкретным расследованием, что депутат "А", который формально как бы не является бизнесменом, но реально он продолжает заниматься бизнесом и есть подтверждение, что он влияет на бизнес-решения и получает прибыль, то такой депутат должен быть лишен депутатского статуса. Но для этого нужно принять и конституционные изменения, потому что у нас нет лишения депутатского статуса за такие нарушения. В это самое время, надо, чтобы все было подкреплено правоохранительными органами,

– говорит эксперт.

По словам политолога, в Украине также можно ввести антимонопольное ограничение, чтобы один бенефициар, одно физическое лицо или одна компания не имела более 50% собственности на конкретное СМИ.

Но тогда будут появляться подставные лица. Например, Медведчук и так на подставное лицо приобрел свои телеканалы. К сожалению, простых инструментов нет. Заставить продать, а как? Например, Виктор Пинчук вроде и хочет продать хоть один из трех своих телеканалов, но не хочет продавать за бесценок,

– отмечает Фесенко.

Фесенко отмечает, что одного закона для борьбы с "олигархатом" будет мало – необходимо внедрить целый ряд нормативных решений и законопроектов в разных сферах.

А это будет очень трудно сделать в нашей стране, потому что закон – это одно, а право применения и выполнения закона, к сожалению, совсем другое. Особенно, надо провести целый ряд мероприятий по борьбе с политической коррупцией. Потому что с влиянием олигархов в политике и крупным бизнесом надо именно двигаться в плоскости борьбы политической коррупции. Потребуются законодательные акты и в медийной сфере. Возможно, другие нормативные регулятивные документы, чтобы уменьшить влияние олигархов,

– объясняет политолог.

По словам эксперта в каждом конкретном случае, по каждому конкретному олигарху должны быть отдельные действия и тактика в экономической сфере. А о политической коррупции, – должны заработать и тщательно выполняться общие стандарты.

Заместитель директора Института развития инноваций Артем Петренко говорит, что определить влияние олигархов на сектора экономики и их монопольное положение будет не трудно. По его словам, вычислить его можно будет по методологии, которая сегодня уже используется в банковской системе.

Речь идет о весомом рыночном влиянии, а не только о классической монополии, где более 50%. Даже, когда есть три игрока, которые имеют по 25% на рынке и совместно перекрывают его. Ярким примером является рынок нефтепродуктов, где игроки могут спокойно устанавливать условия и диктовать цены. Я считаю, что термин "рыночное влияние" надо вносить в антимонопольное законодательство. Этот термин должен быть частью кампании по деолигархизации,

– говорит эксперт.

Петренко отмечает, что подобный опыт был в США, Японии и Германии, где несмотря на попытки фирм обойти эти ограничения, сохранить конкуренцию удается. Также, говорит эксперт, для того, чтобы уменьшить влияние олигархов, в частности, на медиа в Украине, нужна политическая воля власти.

Западный опыт: что может перенять Украина?

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода" заявил, что закон об олигархах, который предложил разработать президент Владимир Зеленский, будет учитывать опыт Соединенных Штатов.

В исследовании "Трехсторонней исследовательской группы" отмечается, что Украина выбрала для себя геополитическим ориентиром европейскую интеграцию и западную политико-экономическую модель развития. Общий политический стандарт Евросоюза – ограничение влияния крупного бизнеса на большую политику. Западные партнеры Украины, особенно США, именно в олигархах видят главный источник деформаций в политическом и экономическом развитии Украины, поэтому стимулируют политику деолигархизации и борьбу с политической коррупцией.

По словам политолога Максима Джигуна, Украина должна учесть и перенять от западных стран наличие сильных антикоррупционных и антимонопольных институтов. Ведь, появление монополий в государстве является угрозой для появления олигархов.

В США позволяют открыть карты и делать невозможным те подковерные политические игры, которые ведутся у нас – это закон о лоббизме, которого в Украине очень не хватает,

– говорит политолог.

Однако, по словам Владимира Фесенко закон о лоббизме не решит проблем с олигархами в Украине из-за коррупции в институтах.

Они просто покупают или берут на содержание конкретных депутатов, министров или продвигают их на должности и они получают дополнительное вознаграждение за свои услуги. Здесь и есть проблема, потому что дополнительные награждения являются неофициальным, они не имеют права на такие награждения "за услуги бизнеса". С этим надо бороться, это не так просто как кажется, это задача как раз антикоррупционных органов, которые созданы. Пока что они его, мягко говоря, не очень хорошо выполняют,

– говорит эксперт.

Политолог отмечает, что Украина может перенять от США "антитрастовое законодательство" и ограничить крупные монополии. По его словам, международный опыт в Украине частично учтен. В частности, по финансированию политических партий от частных источников.

Но, как свидетельствует опыт, типичные массовые нарушения как раз связаны с практикой частного финансирования партий. Просто оформляют это на подставных лиц. Это типичное нарушение, массовая практика. Мало просто использовать американский опыт, его надо адаптировать к нашим реалиям. Надо не просто перенести практики или нормы из западного законодательства в Украину, а внедрить серьезные санкции, чтобы эти нормы работали на практике,

– говорит эксперт.

Артем Петренко говорит, что первый положительный опыт США касается именно ограничения монополий. Основная подоплека для такого законодательства была заложена еще в начале 20 века.

Тогда были разделены монополии, выросшие до невероятных размеров во время промышленной революции конца 19-го века, речь идет в первую очередь о печально известной кампании Standard Oil Джона Рокфеллера, который стал первым официальным долларовым миллиардером в истории человечества. Потом эту компанию принудительно разделили. Этот пример положил конец этому произволу,

– добавил эксперт.

Standard Oil Американская нефтяная корпорация, осуществлявшая добычу, транспортировку, переработки нефти и маркетинг нефтепродуктов. Была основана в 1870 году c начальным капиталом в 1 млн долларов на базе фирмы "Рокфеллер, Андрюс и Флаглер".

По словам Петренко, в Украине в разных сферах экономики — подобные ситуации. Это касается и тарифов на электричество и на газ для населения.

Эти вещи серьезно влияют на каждого гражданина. Есть четкие монопольные правила, и в нашем законодательстве они также есть, но их надо совершенствовать и выполнять, создавать механизмы ответственности за невыполнение,

– отмечает политолог.

Роль судебной системы, правоохранительных органов и антикоррупционных институтов

Владимир Фесенко отмечает, что судебная система и правоохранительные органы должны сыграть решающую роль в борьбе с "олигархатом". В первую очередь, говорит политолог, речь идет об антикоррупционных институтах.

Когда речь идет о конфликтах между самими бизнесменами, то они их чаще всего решают не в Украине, потому что они сами не доверяют нашей судебной системе. Они решают их в международных судах. Поэтому нужно еще и очистить судебную систему и провести серьезную антикоррупционную люстрацию в судебной системе. Это все надолго, одномоментных побед над олигархами не будет,

– говорит Фесенко.

Политолог Артем Петренко отмечает, что правоохранительная система США очень отличается от украинской, ведь добиться наказания за нарушение законодательства там гораздо проще.

К сожалению, у нас с этим проблемы. У нас олигархи даже скупают руководителей правоохранительных органов. Настолько система прогнила, что любой президент, который пришел и является честным ничего не может сделать. Поэтому мы сейчас видим те вещи, которые делает СНБО, потому что правоохранительные органы не дорабатывают. Я не верю, что это можно будет решить одним законопроектом,

– напоминает аналитик.

По его словам, реформы в Украине должны быть комплексными. Речь идет, в частности, о судебной, правоохранительной и реформе защиты собственности.