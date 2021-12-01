Журналісти видання з'ясували, що літак олігарха Ріната Ахметова 21 листопада вилетів з аеропорту Борисполя до Парижа. Звідти він вирушив до Вільнюса.
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У Вільнюсі на уродини Шустера зібралися політики
У столицю Литви тоді вилетів й інший приватний борт. Далі гості, які були у літаку, зібралися на день народження Савіка Шустера. На відео є кадри зі самого святкування, на якому були присутні багато відомих в Україні людей, які мають стосунок до політики.
На дні народження Шустера були
- журналіст Дмитро Гордон,
- доктор Євген Комаровський,
- колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман,
- ексочільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков.
За інформацією журналістів, на святі міг бути й брат міського голови Києва боксер Володимир Кличко. Однак ці дані не прокоментували гості Савіка Шустера та й сам ведучий.
На зустрічі олігархів міг шукати кандидата у президенти
Видання вважає, що цю зустріч використав Ахметов, щоб провести переговори з опонентами чинної влади й потенційними кандидатами на майбутніх президентських та парламентських виборах. Зокрема, аби знайти людину, яка може у 2024 році боротися за крісло глави держави з Володимиром Зеленським.
У матеріалі йдеться про те, що українські олігархи часто використовували таємні зустрічі за кордоном, де "якомога далі від сторонніх очей" укладалися політичні домовленості.
У приклад наводять перемовини у 2014 році у Відні олігарха Дмитра Фірташа та політиків Віталія Кличка і Петра Порошенка. Кличко тоді мав найвищий рейтинг серед кандидатів у президенти, однак зняв свою кандидатуру, висловивши підтримку Порошенку.
Фото Авакова з Шустером і компанією: що відомо
- 22 листопада колишній очільник МВС Арсен Аваков опублікував у мережі фото з журналістом Дмитром Гордоном, лікарем-педіатром Євгеном Комаровським, телеведучим Савіком Шустером, експрем'єром Володимиром Гройсманом. Знімок він підписав словами "це саме те що ви подумали".
- У "Слузі народу" переконані, що Рінат Ахметов працює вже на парламентські вибори, надаючи медіапідтримку політичним проєктам, які потенційно можуть бути успішними.