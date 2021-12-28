Один нардеп вообще ни разу не проголосовал. Речь идет о подсанкционном Тарасе Козаке из ОПЗЖ.

Интересно Экономический паспорт и закон о столице: чем Рада займется в 2022 году

Список депутатов-прогульщиков

Олесь Довгий принял участие в 0,23% голосований,

Вадим Столар – 0,56%,

Федор Христенко – 0,99%,

Юрий Солод – 0,99%,

Вадим Рабинович – 1%,

Сергей Левочкин – 1%,

Сергей Ларин – 1%,

Игорь Абрамович – 1%,

Ренат Кузьмин – 1%,

Степан Ивахив – 1%.

Кроме того, редко голосовали в парламенте Виктор Медведчук, Александр Дубинский, Юрий Бойко и другие.

Кто был самым активным в Раде

Активнее всего в течение года голосовали депутаты "Слуги народа" и "Европейской солидарности". В среднем они приняли участие в 83% голосований и 80% соответственно.

Почти одинаковые показатели голосований у членов группы "Довіра" и партии "Голос". Депутаты этих политсил приняли участие в 72% голосований. Ниже результат у "Батькивщины" (62%) и группы "За майбутнє" (54%).

Меньше всего в законодательной жизни государства принимали участие политики от ОПЗЖ. В целом они были активными лишь на 38% голосований.

Кстати, всего в 2021 году состоялось 5 681 голосование.

Это может вас заинтересовать – создадут ли в Украине новый пророссийский проект: смотрите видео