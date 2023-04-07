Вагнерівець, якого відкопали з-під землі поділився враженнями від роботи українських танкістів

Танковий батальйон 54 Окремої механізованої бригади розкрив деталі операції "Т-образка" на ділянці Соледар-Сіверськ. Під час бою наші воїни ліквідували близько 30 окупантів та зайняли їхні позиції.

Командир батальйону Кирило Верес розповів, що сама позиція не була важливою, але якби ворог просунувся трохи далі, то це було б критично. Спочатку очікували, що загарбників буде максимум 10 осіб, однак їх виявилось утричі більше.

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Як проходив бій

Українські танки повинні були наблизитись впритул до позицій росіян. Оскільки ворог замінував територію, то танкісти мусили виїхати у відкриту місцевість.

Українські танкісти штурмують позиції ворога: дивіться відео

Екіпаж танку Т-72 "Сокіл" штурмував позиції загарбників. Після вражаючих вогневих ударів танк поїхав просто в окопи, аби задавити противника.

Таким чином українські воїни знешкодили майже 30 окупантів. Після того, як ці позиції зайняв 3-й батальйон 54 ОМБр, вони викопали вагнерівця, який дивом вижив, пролежавши під землею 20 годин.

Окупант поділився враженнями

Українські воїни взяли в полон вагнерівця і запитали, які у нього відчуття після українського танку.

Блискучі,

– відповів загарбник.

Він також розповів, що на ці позиції постійно приходили нові групи. Ті, хто вибігав з окопів, потрапляли на міни та гинули.

Актуальні втрати ворога

Станом на 7 квітня кількість ліквідованих загарбників сягнула 177 110 осіб. Лише за останню добу знищили ще 480 ворогів.

Варто додати, що окрім особового складу, окупанти також втрачають багато військової техніки в Україні. Відтак, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували: