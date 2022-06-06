Українці мають навчитись вирішувати свої конфлікти без сварок

Перестаньте конфліктувати і переходити на особистості під час війни. Після війни розберетесь.

Хтось...

Хтось виклав фото в мережу? Це не привід атакувати людину, краще публічно обговорити принципи що можна викладати, а що ні.

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Політик перебуває на фронті? Це не привід атакувати людину, краще публічно обговорити роль і задачі політиків під час війни.

Хтось прийняв гроші на приватно картку для армії, але немає звітності? Це не привід атакувати людину, краще публічно обговорити стандарти звітності і прозорості для фондів і збірну грошей.

Держава відкрила розслідування проти фонду? Це не привід вимагати зміни уряду або атакувати керівництво правоохоронного органу, можна вимагати надати детальні факти справи і обговорити доказову базу (гарний приклад, стаття Форбсу про Євгена Шпитька якого нещодавно звинуватили).

Хтось дав інтерв'ю про збільшення або зменшення податків або відсоткової ставки під час війни? Також можна публічно обговорити яка має бути економічна політика зараз.

Нарешті, точно не потрібно звинувачувати людей, що хтось щось не зробив перед війною. На це буде час після війни. Зараз потрібна згуртованість і спільна робота на перемогу.

Сварки послаблюють

Я пишу це тому що бачу як внутрішні сварки послаблюють нас, як бувало це і раніше в історії України. Чим такі сварки закінчуються – відомо.

Можна і потрібно навчитись вирішувати конфлікти без сварок. Можна мати різні точки зору, наполягати на своєму, критикувати позицію інших, але робити це обгрунтовано, ввічливо, з повагою до опонента.

Можна навчитись приймати факт, що опонент може бути більш переконливим і правим. Можна зрозуміти, що всі роблять помилки і ніхто не може бути завжди правим. Але помилки не роблять людину кращою або гіршою. А небажання визнавати свої помилки і вибачати помилки інших роблять.

Закінчу прикладом. Декілька тижнів назад в одній компанії до якої я дотичний, іде сварка у внутрішніх чатах. Через різні погляди на технічне рішення. І одна людина звинувачує інше, що "ти схожий на російського диверсанта, шкодиш компанії". Ця людина була звільнена. Навіть якщо вона і була права по суті.