Українців розчулив дідусь, який оберігає малюка у центрі біженців у Запоріжжі

Ворог не шкодує нікого у цій війні, ні дітей, ні жінок, ні літніх людей. Вимушені переселенці змушені евакуйовуватись під обстрілами та шукати прихисток деінде, аби врятувати життя.

Лише за перший місяць війни в Україні 4,3 мільйона дітей були змушені залишити свої домівки, це понад половина дитячого населення країни (7,5 мільйона).

Важливо Як підтримати дітей під час війни: поради ЮНІСЕФ

Українців розчулило відео, яке опублікував дитячий фонд ЮНІСЕФ. У кадрі дідусь, який оберігає сон малюка у Центрі переселенців у Запоріжжі.

На це неможливо дивитись без сліз. Скільки любові та тепла у руках, які намагаються закрити немовля від несправедливого світу.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 квітня, евакуація відбувається у 3 областях: у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. Російські окупанти пообіцяли дотримуватися тиші на маршрутах.

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