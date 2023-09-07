Візит Блінкена був лиш початком: як Україна та союзники готуються до "міжнародного марафону"

Попереду на Україну чекає дуже важливий у дипломатичному сенсі вересень та і осінь загалом. Схоже, візит до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена був лише початком.

Попереду на нас чекає саміт G-20, засідання Генасамблеї ООН та навіть ймовірна зустріч президента США Джо Байдена й Володимира Зеленського. Докладніше про це розповідає журналіст 24 Каналу Олексій Печій.

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Багато допомоги й конфісковані активи росіян: підсумки візиту Блінкена в Україну

Дводенний візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва може закласти основу для подальших дипломатичних кроків на міжнародному рівні на тлі цілої низки міжнародних самітів.

Пані посол України у США Оксана Маркарова одразу ж розкрила основні напрямки, щодо яких Блінкен провів переговори в Україні.

З її слів, зустріч Блінкена з Володимиром Зеленським і командою ОП була присвячена обговоренню стратегії подальшої політичної і військової підтримки; переговори з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем були зосереджені на захисті енергетичної інфраструктури, зміцненні економічного співробітництва та гуманітарної підтримки, посиленні співпраці з бізнесом, реформуванні й відбудові; з главою МЗС Дмитром Кулебою відбулося обговорення ключових напрямків взаємодії перед важливими міжнародними подіями.

Окремо варто відзначити новий пакет оборонної допомоги від США, який серед іншого включає танкові снаряди зі збідненим ураном для "Абрамсів".

Окрім того, США виділили для України новий пакет допомоги, вартість якого сягає понад 1 мільярд доларів. До нього входять компоненти системи ППО, боєприпаси та системи звʼязку, засоби для розмінування та гроші для підтримки довгострокових військових потреб.

У цей пакет входять і гроші на підтримку зусиль правоохоронних органів щодо відновлення та підтримки правопорядку на звільнених територіях, включаючи міста та села, які зазнають постійних обстрілів з боку Росії; гроші на гуманітарну допомогу і, що важливо, понад 200 мільйонів доларів на підтримку прозорості та підзвітності інституцій, верховенства права та сектору правосуддя, підтримку ключових реформ у сфері боротьби з корупцією та на створення потенціалу для розслідування воєнних злочинів, скоєних Росією.

Окрім того, швидше за все, обговорювалося і питання ​​того, що сьогодні в американському Конгресі вирішується питання щодо схвалення додаткового фінансування для України у розмірі 24 мільярдів доларів. Це мають зробити вже до кінця місяця, але республіканці у Палаті представників, як завжди, намагаються торгуватися.

На наше щастя, в Сенаті більшість за демократами, а лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл повністю на нашому боці й намагається переконати республіканців не гальмувати питання надання допомоги Україні.

Окрім того, Блінкен оголосив, що США найближчим часом вперше передадуть Україні активи, конфісковані у російських олігархів.

Ще у березні повідомлялося, що міжнародна група з блокування майна росіян, що потрапили під санкції, за рік роботи заморозила активи на понад 58 мільярдів доларів. Втім, про яку саме суму каже Блінкен – невідомо. Втім, відомо на що саме спрямують ці кошти.

Окрім потреб безпеки України, ми вперше передаємо Україні активи, конфісковані у російських олігархів, які потрапили під санкції, які тепер будуть використані для підтримки українських ветеранів. За це повинні заплатити ті, хто спровокував загарбницьку війну Путіна,

– сказав Блінкен.

Блінкен натякнув на зустріч Зеленського та Байдена

Втім, якщо говорити про зустріч Блінкена та Кулеби, то очевидно, що глави зовнішньополітичних відомств говорили про координацію зусиль на міжнародній арені.

Невдовзі відбудеться відкриття чергової сесії Генасамблеї ООН, у рамках якої з 19 до 25 вересня традиційно проходитиме тиждень високого рівня за участю глав держав та урядів з усього світу.

І що цікаво, очікується, що до Нью-Йорка приїде й президент України, де говоритиме про "формулу миру", створення спецтрибуналу щодо злочину агресії та про компенсаційний механізм відшкодування втрат.

Передбачається велика кількість двосторонніх зустрічей, зокрема й з лідерами країн Глобального Півдня.

У цьому контексті держсекретар США Ентоні Блінкен натякнув на зустріч Зеленського та Байдена.

Держсекретар США також наголосив, що Байден попросив його приїхати, щоб підтвердити підтримку США та гарантувати, що Білий дім максимізує зусилля, які союзники докладають для розв'язання проблем контрнаступу, а також для надання довгострокової допомоги Україні.

Втім, більш докладно всі ці питання обидва президенти зможуть обговорити особисто.

Які питання Україна буде порушувати в рамках Генасамблеї ООН

Пізніше Дмитро Кулеба заявив, що Україна дійсно визначила три пріоритетні питання, які буде порушувати в рамках Генасамблеї ООН.

Серед них: залучення нових країн до реалізації "формули миру" і здійснення наступних кроків на шляху до проведення глобального саміту "формули миру", питання експорту українського продовольства на світові ринки та двосторонні зустрічі, на яких буде проговорено питання про нове озброєння та нові пакети підтримки України.

І, до речі, щодо відновлення зернової угоди, то тут є також цікаве питання, яке буде обговорене на Генасамблеї ООН.

Зокрема, посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що Україна звернулась до Туреччини з пропозицією щодо відновлення роботи "зернового коридору" без участі Росії.

Хоча остаточної відповіді поки що немає, але, ця тема точно буде обговорена на Генасамблеї ООН.

ЄС тисне на Індію щодо декларації саміту G20

Разом з тим, попереду на нас чекає і саміт G20, який не відвідають китайський лідер Сі Цзіньпін і російський диктатор Путін.

Відомо, що за підсумками саміту має бути оприлюднена підсумкова декларація. Втім, з нею виникли певні проблеми.

Як пише видання CNN, у Європейському Союзі вважають, що підготовлений Індією проєкт декларації щодо України має бути доопрацьований.

За словами одного з європейських дипломатів, складність полягає у відмові Росії та Китаю прийняти формулювання, використані під час торішнього саміту G20 на Балі.

Тоді лідери країни виступили із заявою, в якій засудили повномасштабне вторгнення Росії в Україну. І от тепер Індія, як приймаюча сторона, не хоче вносити таке формулювання в декларацію, адже якщо її не підтримують всі члени G20 – це вважається поганим сигналом і, відповідно, буде кілька різних підсумків саміту.

Саме тому в ЄС закликають ухвалити засудження російської агресії у підсумковій декларації, навіть якщо одна лише Росія цю декларацію не підтримає. Оскільки це буде 19 голосів проти одного.

Китай змінили свою позицію щодо війни в Україні

Після такої новини, видання Bloomber раптом повідомляє, що представники Китаю, які беруть участь у переговорах щодо заключного комюніке саміту G20, змінили свою нейтральну позицію щодо війни в Україні на більш проукраїнську.

Про це агентству Bloomberg повідомив високопоставлений французький чиновник. Він запевнив, що раніше нейтральна позиція Китаю була вигідна Москві, але тепер Пекін зайняв більш м’яку позицію до України порівняно з минулим роком.

Це важливо з огляду на позицію західних країн, які закликали Китай чинити тиск на Росію, щоб вона припинила війну.

До речі, окремо на саміті G20 триває боротьба за вплив на Африку. Як пише Bloomberg, G20 погодилася надати статус постійного члена Африканському союзу.

По суті, це означає, що Африканський союз, що складається з 55 членів, отримає той самий статус, що і ЄС. І тут вже очевидно, що поки Сі Цзіньпін та Путін пропускатимуть саміт G20, західні лідери прагнуть тісно попрацювати з представниками Африки.