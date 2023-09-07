Визит Блинкена был только началом: как Украина и союзники готовятся к "международному марафону"

Впереди Украину ждет очень важный в дипломатическом смысле сентябрь и осень в целом. Похоже, визит в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена был только началом.

Впереди нас ждет саммит G-20, заседание Генассамблеи ООН и даже вероятная встреча президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского. Подробнее об этом рассказывает журналист 24 Канала Алексей Печий.

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Много помощи и конфискованные активы россиян: итоги визита Блинкена в Украину

Двухдневный визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев может заложить основу для дальнейших дипломатических шагов на международном уровне на фоне целого ряда международных саммитов.

Посол Украины в США Оксана Маркарова сразу раскрыла основные направления, относительно которых Блинкен провел переговоры в Украине.

По ее словам, встреча Блинкена с Владимиром Зеленским и командой ОП была посвящена обсуждению стратегии дальнейшей политической и военной поддержки; переговоры с премьер-министром Денисом Шмыгалем были сосредоточены на защите энергетической инфраструктуры, укреплении экономического сотрудничества и гуманитарной поддержки, усилении сотрудничества с бизнесом, реформировании и восстановлении; с главой МИД Дмитрием Кулебой состоялось обсуждение ключевых направлений взаимодействия перед важными международными событиями.

Отдельно стоит отметить новый пакет оборонной помощи от США, среди прочего включающий танковые снаряды с обедненным ураном для "Абрамсов".

Кроме того, США выделили для Украины новый пакет помощи, стоимость которого составляет более 1 миллиарда долларов. В него входят компоненты системы ПВО, боеприпасы и системы связи, средства разминирования и деньги для поддержания долгосрочных военных нужд.

В этот пакет входят и деньги на поддержку усилий правоохранительных органов по восстановлению и поддержанию правопорядка на освобожденных территориях, включая города и села, подвергающиеся постоянным обстрелам со стороны России; деньги на гуманитарную помощь и, что важно, более 200 миллионов долларов на поддержание прозрачности и подотчетности институтов, верховенства права и сектора правосудия, поддержку ключевых реформ в сфере борьбы с коррупцией и на создание потенциала для расследования военных преступлений, совершенных Россией.

Кроме того, скорее всего, обсуждалось и то, что сегодня в американском Конгрессе решается вопрос одобрения дополнительного финансирования для Украины в размере 24 миллиардов долларов. Это должны сделать уже к концу месяца, но республиканцы в Палате представителей, как всегда, пытаются торговаться.

К нашему счастью, в Сенате большинство за демократами, а лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл полностью на нашей стороне и пытается убедить республиканцев не тормозить вопрос оказания помощи Украине.

Кроме того, Блинкен объявил, что США в ближайшее время впервые передадут Украине активы, конфискованные у российских олигархов.

Еще в марте сообщалось, что международная группа по блокированию имущества попавших под санкции россиян за год работы заморозила активы более чем на 58 миллиардов долларов. Впрочем, о какой сумме говорит Блинкен – неизвестно. Впрочем, известно на что именно направят эти средства.

Кроме потребностей безопасности Украины, мы впервые передаем Украине активы, конфискованные у попавших под санкции российских олигархов, которые теперь будут использованы для поддержки украинских ветеранов. За это должны заплатить те, кто спровоцировал захватническую войну Путина,

– сказал Блинкен.

Блинкен намекнул на встречу Зеленского и Байдена

Впрочем, если говорить о встречах Блинкена и Кулебы, то очевидно, что главы внешнеполитических ведомств говорили о координации усилий на международной арене.

Вскоре состоится открытие очередной сессии Генассамблеи ООН, в рамках которой с 19 по 25 сентября традиционно будет проходить неделя высокого уровня с участием глав государств и правительств со всего мира.

И что интересно, ожидается, что в Нью-Йорк приедет и президент Украины, где будет говорить о "формуле мира", создании спецтрибунала относительно преступлений агрессии и о компенсационном механизме возмещения потерь.

Предполагается большое количество двусторонних встреч, в том числе с лидерами стран Глобального Юга.

В этом контексте госсекретарь США Энтони Блинкен намекнул на встречу Зеленского и Байдена.

Госсекретарь США также подчеркнул, что Байден попросил его приехать, чтобы подтвердить поддержку США и гарантировать, что Белый дом максимизирует усилия, прилагаемые союзниками для решения проблем контрнаступления, а также для оказания долгосрочной помощи Украине.

Впрочем, более подробно все эти вопросы оба президента смогут обсудить лично.

Какие вопросы Украина будет поднимать в рамках Генассамблеи ООН

Позже Дмитрий Кулеба заявил, что Украина действительно определила три приоритетных вопроса, которые будут подниматься в рамках Генассамблеи ООН.

Среди них: привлечение новых стран к реализации "формулы мира" и осуществление следующих шагов на пути к проведению глобального саммита "формулы мира", вопросы экспорта украинского продовольствия на мировые рынки и двусторонние встречи, на которых будут проговорены вопросы о новом вооружении и новых пакетах поддержки Украины.

И, кстати, относительно возобновления зернового соглашения, здесь есть также интересный вопрос, который будет обсужден на Генассамблее ООН.

В частности, посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Украина обратилась к Турции с предложением по возобновлению работы "зернового коридора" без участия России.

Хотя окончательного ответа пока нет, однако эта тема точно будет обсуждена на Генассамблее ООН.

ЕС давит на Индию по поводу декларации саммита G20

Вместе с тем, впереди нас ждет и саммит G20, который не посетят китайский лидер Си Цзиньпин и российский диктатор Путин.

По итогам саммита должна быть обнародована итоговая декларация. Впрочем, с ней возникли некоторые проблемы.

Как пишет издание CNN, в Европейском Союзе считают, что подготовленный Индией проект декларации по Украине должен быть доработан.

По словам одного из европейских дипломатов, сложность состоит в отказе России и Китая принять формулировки, использованные во время прошлогоднего саммита G20 на Бали.

Тогда лидеры страны выступили с заявлением, в котором осудили полномасштабное вторжение России в Украину. И вот теперь Индия, как принимающая сторона, не хочет вносить такую формулировку в декларацию, ведь если ее не поддерживают все члены G20 – это считается плохим сигналом и, соответственно, будет несколько разных итогов саммита.

Именно поэтому в ЕС призывают принять осуждение российской агрессии в итоговой декларации, даже если одна лишь Россия эту декларацию не поддержит. Поскольку это будет 19 голосов против одного.

Китай изменил свою позицию в отношении войны в Украине

После такой новости издание Bloomber вдруг сообщает, что представители Китая, участвующие в переговорах по заключительному коммюнике саммита G20, изменили свою нейтральную позицию по поводу войны в Украине на более проукраинскую.

Об этом агентству Bloomberg сообщил высокопоставленный французский чиновник. Он заверил, что ранее нейтральная позиция Китая была выгодна Москве, но теперь Пекин занял более мягкую позицию по отношению к Украине по сравнению с прошлым годом.

Это важно, учитывая позицию западных стран, призывающих Китай оказывать давление на Россию, чтобы она прекратила войну.

Кстати, отдельно на саммите G20 продолжается борьба за влияние на Африку. Как пишет Bloomberg, G20 согласилась предоставить статус постоянного члена Африканскому союзу.

По сути это означает, что Африканский союз, состоящий из 55 членов, получит тот же статус, что и ЕС. И уже очевидно, что пока Си Цзиньпин и Путин пропустят саммит G20, западные лидеры стремятся тесно поработать с представителями Африки.