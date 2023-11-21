НАТОфікація, спільні плани і потреби України: Умєров і Залужний розповіли про зустріч з Остіном

У понеділок 20 листопада із візитом до Києва прибув міністр оборони США Ллойд Остін. У Пентагоні говорили, що ця поїздка має свідчити про підтримку України.

Іншою важливою метою Остіна у Києві є проведення переговорів із керівництвом України. Подробиці розповіли міністр оборони України Рустем Умєров і Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, передає 24 Канал.

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Про що говорив Остін із Залужним та Умєровим

Рустем Умєров коротко підбив підсумки візиту в соцмережі. За його словами, приїзд Ллойда Остіна свідчить, що "підтримка України з боку США залишиться непохитною та довгостроковою".

Також "була плідна дискусія щодо поточних і майбутніх потреб України на полі бою", говорили про те, як США і союзники можуть допомогти їх задовольнити.

Україна обрала свій шлях: стати членом Альянсу. Тому НАТОфікація – один із пріоритетів Міністерства оборони України,

– указав голова українського Міноборони.

Валерій Залужний зазначив, що разом із Остіном завітали Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі, командувач Збройних Сил США в Європі генерал Крістофер Каволі. Залужний разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою взяв участь у переговорах. Від України на них головував Рустем Умєров.

Доповів про обстановку на фронті. Детально обговорили спільні плани у короткій, середній та довгостроковій перспективах. Окремо зупинилися на потребах та технологічних рішеннях, які посилять наші спроможності на полі бою,

– написав Головнокомандувач ЗСУ.

Заяви Остіна

Увечері під час пресконференції глава Пентагону висловився про те, чи ефективними є очікувані далекобійні ракети Taurus і винищувачі F-16.

Він зазначив, що немає універсального рішення, такої собі "срібної кулі", яка заразом вирішить усе і різко змінить перебіг війни. На його переконання, важливо те, як саме Україна застосовує новітню зброю – чи вдається інтегрувати її у вже наявні системи озброєння. Позитивні результати на полі бою залежать від синхронізації західних зразків озброєння з українським.