НАТОфикация, общие планы и потребности Украины: Умеров и Залужный рассказали о встрече с Остином

В понедельник 20 ноября с визитом в Киев прибыл министр обороны США Ллойд Остин. В Пентагоне говорили, что поездка должна свидетельствовать о поддержке Украины.

Другая важная цель Остина в Киеве – проведение переговоров с руководством Украины. Подробности рассказали министр обороны Украины Рустем Умеров и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает 24 Канал.

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О чем говорил Остин с Залужным и Умеровым

Рустем Умеров коротко подвел итоги визита в соцсети. По его словам, приезд Ллойда Остина свидетельствует, что "поддержка Украины со стороны США останется непоколебимой и долгосрочной".

Также "была плодотворная дискуссия по поводу текущих и будущих потребностей Украины на поле боя", говорили о том, как США и союзники могут помочь их удовлетворить.

Украина выбрала свой путь: стать членом Североатлантического альянса. Поэтому НАТОфикация – один из приоритетов Министерства обороны Украины,

– указал глава украинского Минобороны.

Валерий Залужный отметил, что вместе с Остином приехали Верховный главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе, командующий Вооруженными Силами США в Европе генерал Кристофер Каволи. Залужный вместе с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой принял участие в переговорах. От Украины на них председательствовал Рустем Умеров.

Доложил об обстановке на фронте. Подробно обсудили общие планы в короткой, средней и долгосрочной перспективах. Отдельно остановились на потребностях и технологических решениях, которые усилят наши возможности на поле боя,

– написал Главнокомандующий ВСУ.

Заявления Остина

Вечером во время пресс-конференции глава Пентагона высказался о том, эффективны ли ожидаемые дальнобойные ракеты Taurus и истребители F-16.

Он отметил, что нет универсального решения, этакой "серебряной пули", которая одним махом решит все и резко изменит ход войны. По его убеждению, важно то, как именно Украина применяет новейшее оружие – удается ли интегрировать его в уже существующие системы вооружения. Положительные результаты на поле боя зависят от синхронизации западных образцов вооружения с украинским.