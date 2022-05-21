Унікальна ситуація, – Ковтонюк сказав, чому ВООЗ не забирає у Росії право голосу

Чинний міністр охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко попри війну і досі обіймає високу посаду у виконавчих органах Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). І відомство не поспішає забирати у Росії цей вплив.

Чому ВООЗ не наважується вигнати Росію – про це 24 каналу розповів співзасновник Українського центру охорони здоров'я Павло Ковтонюк.

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За його словами, ВООЗ зараз дуже некомфортно. Адже там звикли прикриватися своєю гуманітарною частиною.

Там звикли до ролі такої собі безсторонньої організації. В усіх попередніх війнах, зокрема в Сирії, Ефіопії, Афганістані, Конго, Малі тощо вони займали таку позицію. Вони надавали туди якусь гуманітарну підтримку, але ніколи не займали чиєїсь сторони у війні,

– пояснив Ковтонюк

Але він зазначив, що на відміну від попередніх війн, зараз унікальна ситуація – коли одна країна-член ВООЗ атакує на іншу країну-члена та неприховано руйнує медичну інфраструктуру.

"Це фіксує сама ВООЗ. Це контфронтує організацію з прийняттям політичних рішень щодо України та Росії. Це дуже некомфортно керівникам ВООЗ, бо в них виборні посади, їм потрібно, щоб країни їх обрали", – додав експерт.

Павло Ковтонюк наголосив, що в світі немає консенсусу щодо війни Росії проти України. Він є лише в Європі – там майже всі країни на нашому боці.

Але загалом у світі це не так. Там країни Близького Сходу, Африки та Південно-східної Азії, деякі країни Південної Америки байдуже ставляться до війни або навіть підхоплюють наративи Росії,

– відповів він.

Експерт пояснює, що для цих країн історично колонізаторами був Захід, і коли Росія воює проти Заходу, вони вважають, що це правильно. І Україні треба багато працювати, щоб довести, що колонізатором тут є Росія.

"Тому ВООЗ, щоб "всидіти на всіх стільцях" і мати максимально широку підтримку в світі, доводиться так працювати, що насправді безперспективна тактика", – додав він.

Позиція ВООЗ щодо війни в Україні: що відомо

Після розв'язання Росією повномасштабної війни, ВООЗ певний час уникала публічного визнання вторгнення та проведення активних бойових дій в Україні, демонструючи стриману позицію.

Зараз організація фіксує факт війни на території України та масштабних руйнувань медичної інфраструктури.

Так, у травні в Україну з робочим візитом прибув генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус. Він підтвердив 200 нападів на систему охорони здоров'я в Україні з початку війни та закликав Росію "надати найнеобхідніші ліки – мир”.

Проте міністр охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко обіймає високу посаду у виконавчих органах ВООЗ. Також до виконавчого комітету ВООЗ входить міністр охорони здоров'я Білорусі – Дмитро Піневич. Ці міністри доволі сильно впливають на політику організації.

Все ж, змога відсторонити міністрів Росії та Білорусі від роботи у ВООЗ є. Ба більше, уряд України разом з незалежними організаціями вже активно долучився до того, щоб це зробити.

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