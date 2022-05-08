Також до виконавчого комітету ВООЗ входить міністр охорони здоров'я Білорусі – Дмитро Піневич. Про це 24 каналу розповів співзасновник Українського центру охорони здоров'я Павло Ковтонюк.
До теми Шмигаль зустрівся з главою ВООЗ та закликав припинити членство Росії
За його словами, ці міністри доволі сильно впливають на політику організації. Виконавчий комітет ВООЗ складається з 34 членів, яких обирають на 3 роки. Роботу чинного комітету передбачено з 2020 по 2023 рік.
Фактично чинний міністр охорони здоров'я Росії має безпосередній вплив на порядок денний та роботу ВООЗ. Ковтонюк зауважив, що на тлі повномасштабної війни в Україні це має особливо цинічний вигляд.
Чи є можливість відсторонити міністрів
Як розповів Ковтонюк, змога відсторонити міністрів Росії та Білорусі від роботи у ВООЗ є. Ба більше, Кабінет Міністрів України разом з незалежними організаціями вже активно долучився до того, щоб це зробити. Зокрема, уряд висунув проєкт резолюції, який включає:
- виключення цих людей з виконавчого комітету ВООЗ;
- перенесення з Москви одного з великих тематичних офісів організації;
- позбавлення Росії права голосу у ВООЗ.
Мені здається, що всі ці вимоги є абсолютно легітимними та нормальними, зважаючи на те, що Росія є країною-учасницею ВООЗ, яка почала війну проти іншої країни-учасниці ВООЗ і руйнує систематично її медичну інфраструктуру, що засвідчує сама організація.
Позиція ВООЗ на тлі війни в Україні: що відомо
- Після розв'язання Росією повномасштабної війни, ВООЗ певний час уникала публічного визнання вторгнення та проведення активних бойових дій в Україні, демонструючи стриману позицію.
- Зараз організація фіксує факт війни на території України та масштабних руйнувань медичної інфраструктури.
- У травні в Україну з робочим візитом прибув генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус. Він підтвердив 200 нападів на систему охорони здоров'я в Україні з початку війни та закликав Росію "надати найнеобхідніші ліки – мир"
Ковтонюк розповів про вплив Росії та Білорусі у ВООЗ: дивіться відео