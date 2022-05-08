Глава ВООЗ в Україні

За словами прем'єр-міністра України, державі-терористу не місце у міжнародних організаціях. Тому він наголосив на цьому під час зустрічі з Генеральним директором ВООЗ Тедросом Гебреєсусом.

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Звернувся із закликом припинити членство Росії у Виконавчому комітету ВООЗ та перенести регіональний офіс ВООЗ з неінфекційних хвороб із Москви до Києва,

– заявив Шмигаль.

Під час зустрічі з главою ВООЗ обговорили також глобальні загрози, які становить війна Росії проти України. Зокрема можливу продуктову й міграційну кризи.

За словами Шмигаля, Україна продовжить співпрацю з ВООЗ в гуманітарній сфері для покращення підтримки українських біженців.

Закриття офісу в Москві

Міністерстві охорони здоров’я України передало запит до ВООЗ, з проханням закрити офіс з профілактики неінфекційних захворювань у Росії. Цей документ також підписали 38 країн.

Росія, яка цинічно вбиває тисячі мирних українських громадян, кулі якої забрали життя щонайменше 10 медиків та ще 40 поранили, просто не може представляти офіс Організації, яка покликана охороняти здоров'я,

– сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, перенесення Європейського офісу з території Росії буде важливим сигналом, який покаже, що ВООЗ та її члени дійсно засуджують дії Росії в Україні.

У документі, який подала Україна, також вимагають засудити війну Росії проти України, яка заподіює великої шкоди українській сфері охорони вже третій місяць.

Також Україна буде й надалі наполягати на замороженні права голосу Росії у ВООЗ та відстороненні її від виконавчого комітету Організації.

ВООЗ розгляне це питання 10 травня. Ймовірно, вона попросить регіонального директора Ганса Клюге вивчити питання про "можливе переміщення" Європейського офісу з профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями за межі Росії.