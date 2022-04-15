Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації подякував за масштабну допомогу Україні під час війни.
До речі Співчуваю психічному стану цих людей, – Радуцький про безглузді вигадки міноборони Росії
Ліки та обладнання, які надіслала Всесвітня організація охорони здоров’я допомогли врятувати тисячі українців.
Відповідь главі ВООЗ
Однак Радуцький знайшов слова і для відповіді главі ВООЗ. Він зауважив, що українці відомі дуже толерантним ставленням до людей інших рас, національностей та релігій.
Натомість увага світу до ситуації в Україні є абсолютно виправданою. Він зауважив, що путінська агресія може мати катастрофічні наслідки не лише для України, а й для мільярдів людей з Африки та Азії.
Що сказав Гебреїсус
- Чиновник вважає, що нібито через війну в Україні світ не приділяє однакової уваги надзвичайним ситуаціям, що стосуються чорношкірих та білих людей.
- Гебреїсус сказав, що кризи продовжуються в Ефіопії, Ємені, Афганістані та Сирії. Однак буцімто вони не викликають такої стурбованості, як війна в Україні.
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