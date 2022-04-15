Глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации поблагодарил за масштабную помощь Украине во время войны.

Кстати Сочувствую психическому состоянию этих людей, – Радуцкий о нелепых выдумках минобороны России

Лекарства и оборудование, которые прислала Всемирная организация здравоохранения, помогли спасти тысячи украинцев.

Ответ главе ВОЗ

Однако Радуцкий нашел слова и для ответа главе ВОЗ. Он отметил, что украинцы известны очень толерантным отношением к людям других рас, национальностей и религий.

Внимание мира к ситуации в Украине абсолютно оправдано. Он отметил, что путинская агрессия может иметь катастрофические последствия не только для Украины, но и миллиардов людей из Африки и Азии.

Что сказал Гебреисус

Чиновник считает, что якобы из-за войны в Украине мир не уделяет одинакового внимания чрезвычайным ситуациям, касающимся чернокожих и белых людей.

Гебреисус сказал, что кризисы продолжаются в Эфиопии, Йемене, Афганистане и Сирии. Однако они не вызывают такой обеспокоенности, как война в Украине.