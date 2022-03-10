Об этом глава комитета по вопросам здоровья нации сказал в эфире 24 канала.

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"Это уже даже не жалость, это сочувствие к психическому состоянию этого человека, честно говорю. Даже как у медика это у меня вызывает сочувствие к психическому состоянию. Это смешно", – отметил Радуцкий.

Он также подчеркнул, что в Украине никогда не было таких лабораторий. Более того, Радуцкий не слышал, чтобы где-то в мире такие лаборатории существовали вообще.

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