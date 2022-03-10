Про це голова комітету з питань здоров'я нації сказав в ефірі 24 каналу.

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"Це вже навіть не жаль, це співчуття до психічного стану цієї людини, чесно кажу. Навіть як у медика це у мене викликає співчуття до психічного стану. Це смішно", – зазначив Радуцький.

Він також наголосив, що в Україні ніколи не було таких лабораторій. Ба більше, Радуцький не чув, щоб десь у світі такі лабораторії існували взагалі.

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