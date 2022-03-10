Зокрема російська пропаганда почала поширювати фейк, що Велика Британія нібито переслідуватиме їх за законом. Це трапилось на 15 день війни, яку Росія почала проти України.

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Росія поширює фейк, що бійців Британії нібито "каратимуть"

У Центрі протидії пропаганди при РНБО розповіли, що на фоні масового добровольчого руху в Україну з країн ЄС та НАТО, російська пропаганда просуває відвертий фейк з посиланням на сфальсифікований переклад заяви міністра оборони Великої Британії Бена Уоллеса.

За їхньою версією, міністр попередив, що "військовослужбовці, які вирушать воювати в Україну, після повернення, ймовірно, переслідуватимуться за законом". Насправді ж, у перекладі наступне: "За оцінками українців, 211 шкіл пошкоджено або знищено. Також існують кадри ударів по дитячих садках",

– розповіли у Центрі протидії пропаганди.

Також британський міністр розповів, що Володимир Зеленський заявив про те, що діти вмирають через спрагу. Зокрема, за оцінками українців, загинуло чи поранено близько 1000 мирних жителів, але, схоже, що справжня цифра набагато вища.

У Центрі протидії дезінформації розповіли, що міністр не сказав жодного слова про іноземний легіон та їхнє покарання.

"Інформаційна агресія проти України поряд з бойовими діями дедалі активніше використовується російською воєнщиною", – заявили у ЦПД.



У ЦПД розповіли, що Росія знову поширює фейк / Фото ЦПД



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