На цьому відео можна впізнати осколково-фугасно-запальну авіабомбу ОФЗАБ-500. Про це повідомила розслідувальна група Conflict Intelligence Team.

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Раніше ми вже спостерігали бомби ОФЗАБ-500 у Чернігові після збиття російського Су-34 5 березня. Тоді ми не були впевнені, що ці бомби мали бути скинуті на Чернігів, оскільки вони, мабуть, упали разом із збитим літаком. Проте цього разу на одній із фотографій ДСНС видно уламки ОФЗАБ-500, що спрацювала. Це практично не залишає сумнівів, що ця авіабомба із запалювальною дією використовувалася для бомбардування Чернігова,

– йдеться у повідомленні групи.

Відео ДСНС України

Повідомляється, що у цьому випадку з точки зору міжнародного права зовсім не важливо, чи було завдано удар по військовому чи цивільному об'єкту. Адже за Статтею 2.2 Протоколу III до Конвенції про конкретні види звичайної зброї прямо забороняється використання запальних боєприпасів, які доставляють повітрям, по військових об'єктах у районах зосередження цивільного населення.

Авіабомбу ОФЗАБ-500 / Колаж Conflict Intelligence Team

Нагадаємо, що на допитах пілот збитого над Черніговом Су-34 майор Красноярцев говорив, що завдає ударів за координатами, тобто ні він, ні його командування не враховують наявність цивільних об'єктів, а також для бомбардувань використовуються некеровані бомби – подібні до тих, що які видно на відео ДСНС.

Розслідувальна група Conflict Intelligence Team повідомила, що продовжує моніторинг ситуації та просить ділитися наявними джерелами, які б допомогли пролити світло на вторгнення Росії в Україну. Надсилати інформацію можна на пошту info@citeam.org або в телеграм @leviev.



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